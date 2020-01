Calciomercato Lecce, ufficiale l’arrivo di Barak dall’Udinese

Nella giornata di oggi il Lecce ha ufficializzato l’arrivo in prestito dall’Udinese di Antonin Barak. Trequartista dotato di un talento raffinatissimo o, all’occorrenza, mezzala e seconda punta, il giocatore originario della Repubblica Ceca muove i primi passi da calciatore professionista nello Slavia Praga, con la quale, nella stagione 2016-2017 vince il campionato, collezionando 25 presenze per un totale di 4 marcature. Sempre nello stesso anno entra in pianta stabile nell’organico della Nazionale maggiore, dopo aver compiuto tutta la trafila in quelle giovanili. L’anno successivo, l’Udinese lo preleva a titolo definitivo, versando al suo club circa 2,5 milioni di euro. Nel primo campionato in Friuli, il calciatore di Pribram mette in mostra tutto il suo talento puro e cristallino, mettendo a segno gol decisivi, tra cui quello contro l’Inter a San Siro, e attirando le sirene dei club più prestigiosi. Nelle stagioni successive, però, non riesce a ripetersi, soprattutto a causa di vari infortuni che lo tengono lontano dai campi di gioco per periodi piuttosto corposi. Ora arriva l’opportunità alla corte di Fabio Liverani, con la speranza che, finalmente, il ragazzo possa tornare ai fasti di un tempo e mettere a disposizione quelle che sono le sue capacità in modo tale da aiutare i salentini a raggiungere l’obiettivo stagionale della salvezza.