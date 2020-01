Calciomercato Roma, sondaggi per Piatek: può essere il vice-Dzeko

In casa Roma continua la ricerca di un vice-Dzeko in questa sessione invernale del calciomercato. L’arrivo di Kalinic non ha entusiasmato e la dirigenza vorrebbe cederlo prima della fine del prestito, anche se l’attaccante croato ha già rifiutato diverse destinazioni, come il Newcastle che sembrava fortemente interessato. Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, il direttore giallorosso Petrachi avrebbe messo gli occhi sull’attaccante del Milan, Piatek, che potrebbe lasciare Milano in prestito visto l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Si può trattare con lo scambio Piatek-Perotti, giocatore che piace molto alla dirigenza rossonera e che è gestito dallo stesso intermediario che lavora per l’attaccante del Milan. Operazione molto complessa, la Roma ha bisogno di trovare un centravanti ed i nomi sulla piazza scarseggiano: Mariano Diaz del Real Madrid è stato richiamato da Zidane visto l’infortunio di Karim Benzema e Bale, mentre Pinamonti e Petagna non convincono il tecnico Fonseca che vorrebbe un altro tipo di attaccante per la fine di questa stagione. Difficile che lo scambio Piatek-Perotti possa concretizzarsi in questa sessione di calciomercato, le parti potrebbero trattare anche in vista dell’estate, sempre dopo la cessione di Kalinic, con l’attaccante del Milan che dovrà decidere se restare all’ombra di Ibrahimovic o trovare posto altrove.