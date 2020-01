Lazio-Giroud, si complica la trattativa. Lampard: “Resta al Chelsea”. Frank Lampard spegne le velleità di Lazio e Inter per l’attaccante francese, sostenendo che per Mertens non ci sono più possibilità, mentre Olivier resta al Chelsea sicuramente.



Lazio-Giroud, Lampard spegne tutte le speranze

Sembrava tutto fatto per l’arrivo in Italia di Olivier Giroud per vestire la maglia biancoceleste. Le ultime ore di mercato lo vedono però al centro di un vero e proprio intrigo societario. Il francese è conteso da Lazio e Inter, ma alla fine si avvia a restare al Chelsea almeno fino alla fine di questa stagione sportiva. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Igli Tare si era imbarcato nella serata di ieri per Londra con l’obiettivo di convincere il club londinese a lasciare libero l’esperto attaccante francese, su cui erano tornati in corsa anche i nerazzurri.

I blues, però, prima di cedere Giroud volevano trovare un sostituto dopo aver ricevuto il gran rifiuto di Dries Mertens, che ha preferito rimanere al Napoli e provare a rilanciarsi in termini di gol. E a conferma di ciò, anche il tecnico Frank Lampard spegne tutte le possibilità, come dimostrato nella conferenza stampa di vigilia: “Nessuna chance per Mertens, Giroud resta qui. In questa sessione di mercato è stato un professionista incredibile, ho un gran rispetto per lui. Non parte“.

Il rischio che salti il banco e che la punta resti a Londra, dunque, si fa decisamente concreta, visto che nella mattinata erano circolate voci sul fatto che Giroud non si fosse allenato con il Chelsea, mentre alla fine il francese pare sia sceso in campo con il resto dei compagni per la sessione di rifinitura. La trattativa si fa in salita per la Lazio, il club londinese non cede. L’intoppo sta tutto qui.