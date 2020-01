Mercato Inter, scambio Politano-Spinazzola: no secco della Roma. L’Inter ha offerto alla Roma uno scambio che porterebbe Politano in giallorosso e Spinazzola in nerazzurro. Rifiuto secco del club capitolino.



Mercato Inter, proposto lo scambio Politano-Spinazzola

Il calciomercato sta entrando nel vivo e Roma ed Inter cercano i rinforzi giusti per puntellare le proprie rose: bisogna assecondare le ambizioni di gloria dei due allenatori Fonseca e Conte. Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta Dello Sport’, nei giorni scorsi sarebbe nata una trattativa tra i due club: la Roma sarebbe interessata a Matteo Politano, mentre l’Inter gradisce Leonardo Spinazzola. Da questo scambi di interessi è nata l’idea degli uomini di mercato nerazzurri di imbastire uno scambio relativo ai due calciatori italiani: al momento la risposta dei giallorosso è stata fredda.

Politano rappresenta il rinforzo ideale per l’attacco della Roma, proprio il tipo di calciatore richiesto dall’allenatore lusiano. Quello dei giallorossi per l’esterno ex Sassuolo è un interesse che rimane vivo a prescindere dal possibile scambio con Spinazzola. Anche l’esterno ex Juventus piace ad Antonio Conte, che vorrebbe rimpolpare le fasce nerazzurre con calciatori di qualità. Lo scambio tra i due calciatori al momento sembra restare nel campo delle ipotesi, ma gli sviluppi di mercato potrebbero portare a quella congiuntura astrale necessaria per mandare in porto l’operazione. La pista che porta Spinazzola in nerazzurro e Politano in giallorosso va monitorata con attenzione. Nel frattempo i nerazzurri stanno lavorando per portare in Italia Eriksen del Tottenham.