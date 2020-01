Napoli, a giugno sarà esodo. Mertens, Milik e Allan con le valigie pronte

Nonostante il periodo positivo del Napoli, guidato dal grande Gennaro Gattuso, la società pensa già al mercato estivo in vista della prossima stagione. C’è da risolvere la questione di Arek Milik al momento molto in forma e imbattibile in campo; il rinnovo non è sicuro perché il contratto ha scadenza nel 2021 ma gli accordi non si sono ancora trovati.

Una cosa è certa: Mertens e Allan vanno via dal Napoli. Mertens infatti è già stato contattato e avvistato dal Chelsea che lo vorrebbe subito nel team ma il Napoli risponde che deve finire la stagione in Italia; anche la Roma è interessato a lui ma notizie certe sulla sua decisione non ci sono ancora state. Chi vivrà vedrà…

Allan invece, da poco diventato padre e da poco ritornato dal Brasile per la nascita del figlio, ha ricevuto proposta dall’Everton il quale sembra molto interessato e pare che la trattativa a fine stagione si concludi in maniera positiva.

La società del Napoli dichiara che non incatena nessuno e lascia tutti i suoi giocatori liberi di scegliere su quale maglia indossare. Sono convinti che per giocare bene, bisogna avere giocatori motivati e soprattutto fieri e contenti di giocare in una squadra. Il Napoli questo lo sa bene visti gli errori della scorsa stagione estiva… sbagliando si impara!

Mertens, Allan e Milik sono pronti a partire a fine stagione! Chi saranno le new entries?