Scambio Spinazzola-Politano: chi guadagna di piú tra Roma ed Inter?

Scambio Spinazzola-Politano: un affare che accontenta tutti?

Sará forse l’operazione piú importante sul fronte interno del calciomercato. L’asse Roma-Milano sta per condurre in porto lo scambio tra Leonardo Spinazzola e Matteo Politano, accolto da ambo le parti come necessario a tamponare le proprie lacune di metá stagione. Su questo non ci piove: ma siamp sicuri che, come recitano le valutazioni da 27,5 milioni affibbiate ai due atleti, si tratti di uno scambio “alla pari”?

Scambio Spinazzola-Politano: a guadagnarci è piú l’Inter

Analizzando bene le caratteristiche dei due giocatori, si scopre come Spinazzola sarebbe potuto risultare più utile alla causa giallorossa di quanto Politano potesse esserlo dalle parti della Pinetina. L’ex Sassuolo si trovava inserito in un sistema di gioco, il 3-5-2, che non ne avrebbe mai esaltato le caratteristiche tecniche tanto da concincere Antonio Conte a confinarlo spesso in panchina, concedendogli una sola chance da titolare (contro l’Udinese), piú sporadici spezzoni di partita. Colpa di una coppia offensiva ormai collaudata (Lautaro-Lukaku), ma anche di una posizione da seconda punta che, come detto, è andata a snaturare il ventiseienne romano, da sempre utilizzaro come ala destra.

Discorso diverso per Spinazzola: esterno duttile, capace di adattarsi su entrambe le fasce (tanto da essere impiegato principalmente da terzino destro), l’ex Juventus pareva essersi gradualmente integrato negli schemi del tecnico Fonseca, tanto che questo gli aveva affidato delle maglie piuttosto “pesanti” come quella da titolare nel match contro il Napoli (partita nella quale mise a referto un assist) e nei match di Europa League.

Il punto è che Leonardo Spinazzola sembra molto piú adatto al 3-5-2 disegnato da Conte, vista la sua capacitá d’interpretare egregiamente entrambe le fasi e le grandi doti atletiche che lo rendono particolarmente velooce. Politano, seppur utile per sopperire all’infortunio di Zaniolo, rischia di vedersi superare nelle gerarchie da Cengiz Under sul quale i capitolini sembrano voler puntare. Non bisogna sottovalutare, in ultimo, che, con la cessione di Spinazzola, la Roma si troverebbe in squadra due terzini di ruolo, mentre l’Inter risolverebbe in un sol colpo i propri problemi numerici sulle fasce.

Risultato? La Roma rischia di rinforzare una diretta concorrente in un ruolo nevralgico per il proprio sistema di gioco: sicuri che Petrachi stia operando in maniera adeguata?