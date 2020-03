Calciomercato Inter: si pensa a un doppio colpo a parametro zero

Con il campionato fermo per l’emergenza Coronavirus l’Inter di Suning sta scandagliando il mercato in vista della prossima stagione che presumibilmente vedrà pochi soldi in circolazione visto quello che sta accadendo e allora il club nerazzurro sta pensando a un doppio importante a parametro zero che rinforzerebbe la rosa in maniera molto importante.

Calciomercato Inter, doppio colpo in arrivo?

Il primo è il difensore belga Jan Vertonghen, da otto stagioni in forza al Tottenham (228 presenze e sei reti lo score); il classe ’87 andrebbe a sostituire l’uruguaiano Diego Godin che dopo una sola stagione, peraltro piuttosto deludente a fine stagione sembra destinato ad andare via. Il suo ruolo naturale è di centrale difensivo di sinistra, ma è un giocatore molto versatile e che può ricoprire più ruoli, in casi di necessità anche a centrocampo, molto bravo anche nei calci di punizione grazie al suo tiro molto potente; per Antonio Conte sarebbe un acquisto importante anche in ottica Champion League grazie alla sua esperienza in campo europeo e con la sua Nazionale (118 presenze con nove gol all’attivo).

Il secondo nome che circola è quello dell’attaccante francese Olivier Giroud in forza al Chelsea da due stagioni anche se non molto utilizzato dal tecnico Frank Lampard; il classe ’86 era già stato cercato a gennaio ma i Blues non lo fecero partire perchè non avevano trovato il sostituto. Ovviamente nella prossima sessione di calciomercato la situazione sarà diversa anche se la formazione inglese vorrebbe rinnovargli di un anno il contratto, ma il giocatore sembrerebbe non accettare questa proposta. Anche il transalpino sarebbe un rinforzo importante per l’attacco con la sua forza fisica e bravura nel gioco aereo, senza dimenticare che Giroud la scorsa stagione fu il capocannoniere dell’Europa League con ben undici reti decisive per la conquista del trofeo.

Per entrambi i calciatori si pensa ad un contratto biennale con possibile opzione per il terzo, nelle prossime settimane presumibilmente ci sarà l’accelerata decisiva.