Gianluca Di Marzio “Il calciomercato cambierà date”

Il Coronavirus sta sconvogendo tutto il mondo del calcio: oggi sono state sospese Champions ed Europa League (nei prossimi giorni verrà ufficializzato anche lo slittamento di Euro 2020), oltre vari campionati come la Premier, la Ligue 1 e la Bundesliga (Serie A e LaLiga già erano state sospese in precedenza). Oltre al calcio giocato, anche il calciomercato dovrà inevitabilmente variare: Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha spiegato come il solito calciomercato estivo (previsto da giugno ad agosto) che eravamo abituati a seguire molto probabilmente sarà ridotto. I provvedimenti ancora non sono stati presi e verranno decisi in futuro, ma Di Marzio per ora elenca le varie ipotesi: “Si potrebbe passare a due mesi di mercato o un mese e mezzo, oppure slittare all’inizio dei campionati. Sarà più simile al mercato di gennaio, spesso i tre mesi erano considerati troppo lunghi; infatti la prossima sessione potrebbe essere più contenuta e ricca di colpi di scena per un cambio di date forzato vista l’emergenza del Coronavirus”

L’idea è quella di ridurre il periodo del calciomercato, ma molto dipenderà anche dall’evolversi dell’emergenza Coronavirus e da quando riprenderanno i vari campionati europei e le due principali competizioni continentali, Champions ed Europa League.