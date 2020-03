Juventus su Ferran Torres, ma in pole c’è anche il Barcellona

Mercato Juventus, bianconeri su Ferran Torres. Ma in pole c’è anche il Barcellona. La Juventus ha messo gli occhi su Ferran Torres, gioiello classe 2000 del Valencia: ad oggi però c’è la concorrenza con il Barcellona e tutto può cambiare.



Juventus su Torres, ma in lizza c’è anche il Barcellona

Nel match contro l’Atalanta ha dato un assaggio delle sue qualità, con un goal e un assist che però non sono bastati per evitare l’eliminazione del Valencia dalla Champions League: Ferran Torres è uno dei gioielli splendenti del calcio spagnolo e la Juventus deve essersene accorta.

Il club bianconero aveva già provato a prendersi il talento classe 2000 ma poi la trattativa non si è conclusa. Ora la Juventus ci riprova, anche se deve stare attenta ad altre quattro big europee, come riportato dal Corriere dello Sport. In primis il Barcellona, che ad oggi è il favorito principale per strappare il “sì” di Ferran. Oltre al club blaugrana, ci sono anche altre squadre più defilate: Atletico Madrid, Liverpool e Manchester City. Tutte sulle sue tracce e allettate da un contratto in scadenza nel 2021, che però non dovrebbe essere rinnovato.

Un rinnovo che risulterebbe di vitale importanza per il Valencia, visto che in sede di trattativa avrebbe il peso maggiore: se la situazione non si dovesse sbloccare, incomberebbe l’obbligo di cedere il calciatore in estate pur di realizzare un profitto ed evitare che si prefiguri il fantasma dell’addio a parametro zero. Bisogna ricordare che nel contratto di Ferran Torres è presente una clausola rescissoria di 100 milioni di euro che però difficilmente sarà esercitata: in caso di cessione, la cifra sarà minore ma comunque importante. Resteremo vigili sul da farsi.