E’ il nome più caldo del mercato neroazzurro ed ormai da mesi è dato via dalla formazione allenata da Conte, Lautaro Martinez, bomber argentino classe ’97, secondo il quotidiano Sport, ha detto di sì all’offerta del Barcellona. Il club spagnolo avrebbe trovato un’intesa con Martinez, garantendogli un posto da titolare insieme a Luis Suarez nella prossima stagione. Ora c’è da superare lo scoglio Inter e bisognerà capire il club di Catalogna quanto è disposto a mettere sul piatto per aggiudicarsi il giocatore argentino. Martinez, più che mai, è convinto di raggiungere il connazionale Lionel Messi, piazza che gli permetterebbe di vincere l’ambita Champions League e ha chiesto di lasciare il club neroazzurro in modo amichevole. Secondo Sport: “L’unica condizione che hanno fissato Lautaro e il suo entourage nell’accordo raggiunto con il Barcellona è quella di un accordo amichevole tra lo stesso Barcellona e l’Inter. Lautaro è molto grato all’Inter e non vuole forzare pubblicamente la sua situazione“.

Sicuramente il club spagnolo farà leva sulla volontà di Lautaro Martinez per convincere l’Inter e non è da escludere che sul piatto, oltre ai soldi, ci possa essere un vecchio obiettivo della dirigenza neroazzurra, ovvero Arturo Vidal, pupillo di Antonio Conte. Ora bisognerà capire come si evolverà la situazione, l’Inter si farà forte delle offerte arrivate dall’Inghilterra, precisamente da Londra, sponda Chelsea e da Manchester, sponda City, in modo da riuscire a strappare un prezzo che si aggiri sul centinaio di milioni di euro di clausola rescissoria.

Dall’entourage dei neroazzurri e del calciatore, però, arrivano smentite secche, dichiarando di non volersi privare del giocatore e sostenendo come, in realtà, Martinez si trovi bene a Milano. Il mercato non è ancora iniziato, ma già si entra nel vivo, con le due parti che studieranno la strategia giusto per riuscire a portare l’acqua al proprio mulino.