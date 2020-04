Calciomercato Juventus, Higuain verso gli Stati Uniti?

Calciomercato Juventus, futuro Higuain ancora in bilico

Gonzalo Higuain potrebbe presto dire addio alla Juventus. L’attaccante argentino, dopo le esperienze al Milan e al Chelsea, ha riabbracciato Madama la scorsa estate senza mai però convincere del tutto. Secondo le indiscrezioni che stanno circolando negli ultimi giorni, la Juventus vorrebbe sostituire il pipita con un attaccante più giovane e di maggior prospettiva. Timo Werner è uno dei nomi più accostati ai bianconeri, che non perdono di vista neanche l’opzione Icardi. Sebbene Higuain non abbia mai palesato la volontà di andarsene, dunque, resta aperta l’ipotesi che lo vedrebbe lontano da Torino. Fra tutte, resta viva la suggestione River Plate, squadra dove iniziò la carriera e che, dunque, potrebbe rappresentare una sfida intrigante per un uomo ormai giunto alla soglia dei 33 anni. L’opzione River non è però l’unica possibile nel futuro di Higuain, dal momento che, pare, sulle sue tracce si sia messo anche il Los Angeles Galaxy.

Futuro Higuain: parla Schelotto, allenatore LA Galaxy

Oggi, infatti, Tuttosport ha pubblicato un’intervista a Guillermo Schelotto, allenatore dei Galaxy di Los Angeles nonché ex Direttore tecnico del Palermo. Schelotto, da buon argentino, si è soffermato proprio sul futuro del pipita, non nascondendo che sarebbe un sogno averlo sotto la propria guida trecnica:

“Higuain qui a Los Angeles? Sarebbe un sogno. Parliamo di uno dei centravanti più forti del mondo. Però, sinceramente, nell’immediato la vedo dura. Ho sentito un’intervista di Gonzalo nella quale diceva di voler restare in Europa, e alla Juventus. Forse è presto per parlare di Higuain, ma mai dire mai – ha affermato Schelotto, il quale ha poi aggiunto – Se il pipita può essere il sostituto di Ibrahimovic? Non credo, abbiamo già preso Hernandez e, per ora, stiamo bene così”.

Higuain, però non è il solo nome che stuzzica le fantasie di Schelotto. Il tecnico argentino ha infatti parlato anche di Khedira e Matuidi, due profili d’esperienza che potrebbero fare molto comodo al club statunitense:

“Khedira e Matuidi sono due profili che potrebbero farci molto comodo anche se, con l’attuale emergenza sanitaria, non possiamo fare previsioni. Non sappiamo che tipo di mercato sarà”

Consiglio Lautaro Martinez – Infine, un consiglio per gli acquisti alla stessa Juventus: “Chi affiancare come partner d’attacco a Dybala e Ronaldo? Credo che, più che Icardi ed Haaland, la Juventus avrebbe bisogno di Lautaro Martinez. E’ un attaccante che si sposerebbe bene con le caratteristiche di Dybala”.