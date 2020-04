Calciomercato Juventus, il Psg in pressing su Pjanic

Calciomercato Juventus, Pjanic potrebbe partire in estate

Il calciomercato della Juventus non si ferma. Con il campionato fermo a causa dell’emergenza Coronavirus, Paratici è al lavoro per costruire la squadra del futuro. Tanti i nomi in entrata (fra cui il vecchio “pupillo” Icardi), ma anche i calciatori che potrebbero lasciare Torino. Tra questi Miralem Pjanic sul quale le voci di mercato si susseguono da tempo. Come riferisce Nicolò Schira, firma della Gazzetta dello Sport, il bosniaco potrebbe essere sacrificato in estate, anche per rimpinguare le casse del club messe in ginocchio dall’emergenza. Sulle sue tracce ci sarebbe il Psg che, attraverso la mediazione del DS Leonardo, avrebbe già preso contatti con l’agente Fali Ramadani nei mesi scorsi. Dovessero concretizzarsi certe voci, per Pjanic si tratterebbe di un ritorno alle origini, in quanto proprio la Ligue 1 vide sbocciare il suo talento cristallino con la maglia del Lione, prima che la Roma lo acquistasse dai transalpini nell’estate del 2012.

Calciomercato Juventus, tante trattative in ballo con il PSG

Ma l’affare Pjanic potrebbe non essere il solo a coinvolgere i due club. Juventus e Psg lavorano spesso in sinergia e anche quest’anno pare che Leonardo voglia pescare in casa bianconera alcuni “jolly”. Tra questi il terzino brasiliano Alex Sandro la cui posizione, a causa di un rendimento incostante, è in discussione da diverso tempo. Le voci su Pjanic, inoltre, potrebbero coinvolgere anche i destini di Mauro Icardi. L’attaccante argentino ha subito il corteggiamento di Madama per tutta la scorsa estate prima di essere costretto, l’ultimo giorno utile per i trasferimenti, ad accettare le lusinghe dei parigini. La trattativa potrebbe rianimarsi in estate con la Juventus pronta a rifarsi sotto per svecchiare il proprio reparto avanzato. Secondo Il Messaggero, la punta argentina potrebbe prima essere riscattata dal Psg (il giocatore è in pretito dall’Inter), per poi essere girato alla Juventus in una trattativa che potrebbe includere solo cash o, appunto, uno scambio con altri giocatori bianconeri. Molto ci sarà da discutere sulle valutazioni che l’emergenza Coronavirus potrebbe far precipitare a ribasso. Il calciomercato Juventus comunque non si ferma: la Signora è pronta nuovamente a cambiare abito.