Calciomercato Juventus: Paratici sfida l’Inter per un centrocampista

Calciomercato Juventus: è derby d’Italia per Van De Beek

Calciomercato Juventus– Il calciomercato continua a riempire le pagine dei giornali anche in questi giorni di stop forzato a causa dell’emergenza Coronavirus. Vari club stanno approfittando di questo periodo di pausa per gettare le basi anche in vista della prossima stagione. Tra queste la Juventus, impegnata su più fronti sia in entrata che in uscita. E’ notizia recente il possibile ritorno di fimmma del Real Madrid per Cristiano Ronaldo, ma Paratici sta ovviamente pensando anche a come rafforzare la squadra. Uno dei principali obiettivi è quello di aggiungere quantità e qualità a centrocampo, motivo per cui i bianconeri si sarebbero fiondati su Donny Van De Beek. Il ventitreenne è l’ultimo superstite di una generazione di fenomeni che, lo scorso anno, portarono l’Ajax alle semifinali di Champions.

Si tratta di un talento purissimo, dotato di una visione di gioco fuori dal comune, che può fra l’altro ricoprire diversi ruoli giocando sia a ridosso delle punte. sia da mezzala. Non a caso, la Juventus non sarebbe l’unica squadra interessata alle sue prestazioni. Secondo Calciomercato.it, infatti, sul centrocampista sarebbero vigili da tempo anche Real Madrid ed Inter, con i nerazzurri pronti a dare vita ad un vero e proprio duello di mercato con i rivali zebrati. Nei mesi scorsi si era parlato addirittura di un accordo già raggiunto, sulla base di 30 milioni, per il trasferimento dell’olandese a Milano, Le successive prestazioni in Champions, con gol a Real, Juventus e Tottenham, hanno convinto l’Ajax ad attendere prima di privarsi del proprio gioiello.

Van De Beek, 10 gol ed 11 assist durante questa stagione, potrebbe essere attratto dalla destinazione piemontese vista la presenza nella rosa di Madama del suo ex compagno di squadra, nonché amico, De Ligt. L’Ajax comunque si conferma bottega cara. Sempre secondo la fonte di riferimento, i lancieri potrebbero chiedere una cifra compresa tra gli 80 e i 100 milioni (destinata comunque ad abbassarsi per via della crisi), per cedere il proprio vicecapitano, diventato con il tempo una vera bandiera del club.

Calciomercato Juventus, le dichiarazioni dell’agente di Van De Beek

Van de Beek sarà dunque destinato a lasciare l’Ajax? A fare chiarezza sul suo futuro è stato il suo agente, Guido Albers, ai microfoni di Voetball International:

“Nessuno sa cosa potrebbe succedere a Donny. L’interesse di vari club è noto da tempo, seppure non me la senta di fare previsioni sul suo futuro anche perché il Coronavirus ha cambiato la situazione di molti club e dovremo valutare attentamente. E’ importante che lui prenda una decisione in base ai suoi sentimenti e a ciò che crede sia meglio per la sua carriera”.

Bisognerà dunque tenere conto dello stato di dissesto dei club che potrebbero vedersi impossibilitati a sostenere spese importanti la prossima estate. Van de Beek resta comunque un proflio da tenere sotto osservazione in ottica calciomercato Juventus.