Calciomercato Lazio: il tecnico Inzaghi vuole un centrocampista dell’Udinese

La Lazio continua a scandagliare il mercato per rinforzare la rosa in vista della stagione 2020-21 che presumibilmente la vedrà impegnata in Champions League, che manca al club capitolino da tredici anni e per presentarsi ai nastri di partenza con una rosa competitiva il tecnico Simone Inzaghi sta chiedendo alla società dei rinforzi importanti. Nelle ultime ore sembrerebbe che il tecnico piacentino punterebbe all’acquisto di un centrocampista importante attualmente all’Udinese, andiamo a vedere di chi si tratta.

Calciomercato Lazio, ecco chi è il centrocampista

Il nome in questione è l’argentino Rodrigo De Paul da quattro stagioni in Friuli (130 presenze e 22 reti), un giocatore che sarebbe importante nello scacchiere di mister Inzaghi, essendo il classe ’94 rapido di passo, ottimo nel dribbling, molto bravo nel mandare in porta gli attaccanti, nel controllo di palla ma anche nel tiro da fuori, senza dimenticare l’importanza anche in fase di non possesso grazie al suo tempismo che gli permette di recuperare molti palloni.

De Paul conquistata la salvezza con la sua squadra vorrebbe finalmente fare il salto di qualità ed andare a giocare in una grande squadra impegnata in Champions e in questo momento la Lazio sarebbe la soluzione ideale, non solo i tanti impegni che attenderanno i biancocelesti, ma anche perchè ormai i romani sono da anni stabilmente nelle prime posizioni del campionato italiano.

Ora l’ideale sarebbe intavolare subito una trattativa prima che altri club potrebbero mettersi in mezzo per acquistare il centrocampista come ad esempio l’Inter che sono due anni che è interessato al centrocampista argentino.

Attualmente l’Udinese valuta il cartellino del calciatore non meno di trenta milioni, ma dopo questa emergenza Coronavirus, il prezzo potrebbe scendere (20-25 milioni) e dunque un motivo in più per cercare di rinforzare ancor di più il centrocampo per puntare a bissare la grande stagione disputata quest’anno.