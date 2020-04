Calciomercato Lazio: interessamento per un difensore brasiliano

La Lazio di mister Simone Inzaghi seconda in classifica e con la miglior seconda del campionato, sta cercando di rinforzarsi in vista della prossima stagione che la vedrà presumibilmente partecipare alla Champions League e in queste ultime ora pare che ci sia un interessamento per un difensore brasiliano in forza al Monaco che corrisponde al nome di Jemerson.

Calciomercato Lazio, Jemerson

Il classe ’92 in forma ai monegaschi da quattro stagioni a giugno andrà in scadenza di contratto e non intende rinnovarlo con il club francese entrata in una crisi tecnica da un paio di stagioni; Jemerson sarebbe un ottimo acquisto per il reparto difensivo visto che il centrale è molto forte fisicamente e bravo nel gioco aereo senza dimenticare la sua esperienza internazionale sopratutto con una semifinale di Champions League disputata nella stagione 2016-17 (persa contro la Juventus).

I suoi agenti, visto che non rinnoverà il contratto, gli stanno cercando una squadra ambiziosa e dunque la formazione biancoceleste sarebbe l’ideale anche perchè il ds Igli Tare anche negli anni scorsi aveva mostrato interesse sul giocatore, ma il costo del cartellino si aggirava intorno ai 25 milioni, considerati una cifra troppo alta dal club capitolino, ma ora ovviamente la situazione è cambiata visto che si libererà a parametro zero.

