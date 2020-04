Calciomercato Lazio: Milinkovic-Savic conteso da due big estere

Calciomercato Lazio: quale futuro per Milinkovic-Savic?

Sergej Milinkovic-Savic continua ad essere uno dei nomi più chiacchierati in ottica calciomercato Lazio. Il serbo classe 1995 piace da tempo a diversi top club europei tanto che, negli scorsi anni, Claudio Lotito ha dovuto respingere varie offerte importanti per il suo “gioiello”. Nell’estate del 2018, in seguito alla sua migliore stagione dal punto di vista realizzativo, lo seguì con insistenza la Juventus, che però dovette frenare gli entusiasmi a fronte di una richiesta pari a ben 100 milioni. La scorsa stagione il suo rendimento era stato altalenante, con il picco raggiunto nel derby vinto per 3-0 sulla Roma e una seconda parte di stagione piuttosto in sordina. Quest’anno, dopo un inizio difficile, il serbo ha ripreso a giocare sui suoi soliti standard, confermandosi elemento imprescindibile del centrocampo biancoceleste. La Lazio sta vivendo un periodo di forma strepitosa ed è lanciata verso la qualificazione diretta in Champions League (se non addirittura verso lo scudetto). Milinkovic-Savic, che la Champions con la Lazio l’ha giocata solo a livello di preliminari nel 2015, potrebbe partire in estate lasciando Roma e la Serie A per una meta estera.

Calciomercato Lazio: Milinkovic-Savic conteso tra PSG e Manchester United

Come scrive la Gazzetta dello Sport, per Milinkovic potrebbero spalancarsi le porte di Manchester United e PSG. Per i red devils si tratterebbe in realtà di un ritorno di fiamma, visto che la scorsa estate furono vicini all’acquisizione del serbo per una cifra pari a 75 milioni più eventuali bonus. Un affare che non si è concretizzato per via della mancata cessione di Pogba al Real Madrid, con il francese, praticamente omologo di Milinkovic, che ha reso inutile il suo sbarco oltremanica. Il PSG troverebbe invece in Leonardo uno dei maggiori estimatori di Milinkovic-Savic. Due estati fa il brasiliano provò addirittura a portarlo al Milan, ma non se ne fecce più nulla sempre a causa delle esose richieste di Claudio Lotito. Ora, secondo quanto riferisce la rosea, il PSG potrebbe tornare all’assalto in una trattativa che includerebbe anche Marusic, eventuale sostituto di Meunier.

#Lazio, #Psg e #ManchesterUnited su #Milinkovic, ma il #coronavirus potrebbe… https://t.co/d9NGrmTSkq #serieA #premium— LaGazzettadelloSport (@Gazzetta_it) April 16, 2020

Molto dipenderà ovviamente dagli effetti che l’emergenza Coronavirus avrà sul mercato, con molte squadre costrette a dover contenere i propri esborsi economici. Ciò potrebbe significare che difficilmente potrebbero arrivare offerte maggiori ai 60-70 milioni: Lotito vorrà cedere per simili cifre?