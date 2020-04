Calciomercato Lazio: piace un esterno destro dell’Ajax

Negli ultimi giorni il Psg ha fatto capire il proprio interessamento per Adam Marusic con il presidente Claudio Lotito che ha fatto capire che venderebbe il suo giocatore se arrivasse un’offerta almeno di 15 milioni, per ora non c’è stato niente di ufficiale ma intanto il ds Igli Tare si sta guardando intorno per non rimanere spiazzato per un’eventuale sua partenza.

Calciomercato Lazio, ecco l’esterno destro che piace

Nelle ultime ore il nome che potrebbe prendere il posto del montenegrino corrisponde al nome di Noussair Mazraoui attualmente all’Ajax e il cui contratto scadrà nel 2022. L’esterno destro classe ’97, nato in Olanda ma di nazionalità marocchina, ha già accumulato 76 presenze tra Eredivisie e coppe con la formazione olandese ed è un giocatore che potrebbe essere molto ultime al mister Simone Inzaghi visto che oltre all’esterno destro di centrocampo può giocare anche da terzino grazie alla sua duttilità. Mazraoui, dieci presenze anche con la nazionale marocchina con cui ha partecipato anche all’ultima Coppa d’Africa, nella scorsa stagione fu uno degli artefici non solo della grande cavalcata dell’Ajax in Champions League dove i biancorossi sfiorarono la finale della competizione, ma anche della vittoria del campionato e della Coppa d’Olanda.

Ovviamente l’arrivo del marocchino è legato all’eventuale cessione di Marusic, nei prossimi giorni sicuramente se ne saprà di più.

Mazraoui, gli highlights