Calciomercato Lazio: un big biancoceleste verso il rinnovo

In casa Lazio in attesa di capire quando potranno ricominciare gli allenamenti a Formello, è giunta un’ottima notizia visto che uno dei big della rosa a breve rinnoverà il contratto.

Calciomercato Lazio, ecco chi è il big

Il giocatore in questione è il centrocampista spagnolo Luis Alberto, che in questa stagione ha fatto vedere cose straordinarie, tant’è che è stato uno dei fulcri del gioco offensivo di mister Simone Inzaghi con 4 reti e 12 assist vincenti, ma soprattutto tantissime giocate da applausi con il tecnico biancoceleste che ormai non ne può fare più a meno. Il classe ’92 ormai ha raggiunto anche quella maturità totale che forse nelle altre stagioni alcune volte gli mancava e dunque si è ampiamente meritato il prolungamento del contratto (l’attuale scade il 30 giugno 2022) come ha confermato il suo agente spagnolo Alvaro Torres ai microfoni di calciomercato.it: “Ha unito il suo talento naturale a una grande crescita tattica e fisica, diventando uno dei migliori calciatori in Europa. Un peccato, credo che l’avremmo visto competere nell’Europeo; c’è un’ottima sintonia nelle conversazioni che stiamo avendo tra You First Sports Italia e il club, che è cosciente della crescita di Luis, del fatto che sta facendo la differenza. Siamo a buon punto e sono certo che l’accordo arriverà”.