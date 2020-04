Calciomercato Lazio: un big rinnoverà il contratto fino al 2025

In questa splendida stagione che stava vivendo la Lazio di Simone Inzaghi prima della sospensione per l’emergenza Coronavirus, c’è un giocatore che incantava la platea biancoceleste che corrisponde al nome di Luis Alberto che oltre ai quattro gol messi a segno, conduceva la classifica degli assist (ben dodici) del massimo campionato italiano e quinto in Europa dietro solamente De Bruyne, Muller, Sancho e Di Maria.

Calciomercato Lazio, il rinnovo di Luis Alberto

Grazie alle splendide prestazioni il centrocampista classe ’92 si è guadagnato il rinnovo di contratto da parte del suo presidente Claudio Lotito che ha deciso per il rinnovo fino al 2025 (scade nel 2022) con raddoppio dell’ingaggio che passerà dagli attuali 1,8 milioni a stagione, a 3,5 che sono i soldi che prendono i “top players” biancocelesti, ovvero Sergej Milinkovic-Savic e Ciro Immobile. Nei prossimi giorni ci sarà l’incontro con il procuratore del giocatore Alvaro Torres per mettere nero su bianco per la gioia dei tifosi biancocelesti che per tante altri campionato potranno deliziarsi ammirando il “mago”, sgregolatezza e soprattutto genio calcistico.

Ricordiamo che Luis Alberto quest’anno tra l’altro è stato decisivo a Riad nella finale di Supercoppa Italia contro la Juventus (vittoria per 3-1) con la rete che sbloccò il risultato al 17′ del primo tempo.