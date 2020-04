Calciomercato Milan: i rossoneri sognano il grande colpo in attacco

L’attaccante argentino Mauro Icardi attualmente al Psg, potrebbe la prossima estate potrebbe tornare a Milano, ma non per vestire la casacca nerazzurra ma quella rossonera, almeno è quello che si vocifera nelle ultime ore con il Milan che sogna il grande colpo in attacco che possa rimpiazzare lo svedese Zlatan Ibrahimovic che a fine stagione andrà via. Queste voci sono cominciate a serpeggiare da quando Luciano Spalletti è stato accostato sulla panchina rossonera al posto di Stefano Pioli, infatti ricordiamo che Icardi, nonostante i dissidi per la fascia da capitano lo scorso anno, proprio con il tecnico toscano ha vissuto una stagione incredibile (2017-18) con 29 reti.

Calciomercato Milan, il grande colpo chiamato Icardi

Il classe ’93 ora è in prestito dall’Inter al Paris Saint-Germain che vanta un’opzione per il riscatto a 70 milioni di euro ma sicuramente non la eserciterà, lasciando andare via l’attaccante che ricordiamo ha una clausola che farebbe salire la cifra di altri 15 milioni nel caso in cui dovesse esser poi dirottato in un’altra squadra di Serie A; in realtà la prima scelta di Icardi sarebbe la Juventus ma Zhang e Marotta non vogliono assolutamente rinforzare l’antagonista numero uno per lo scudetto e dunque il Milan sarebbe la destinazione più gradita e con il Fondo Elliott che sembra avere solide base finanziarie con 75 milioni da investire sul mercato, il colpo non è da escludere, anzi tutt’altro.

Ovviamente serviranno anche delle cessioni con la prima che sembra ormai essere quella del portiere Gianluigi Donnarumma valutato almeno 50 milioni, più le partenze di Ibrahimovic, Biglia, Musacchio e Bonaventura che farebbero scendere di molto il monte ingaggi, con l’argentino Icardi che sarebbe l’unico a sforare il tetto dei 2.5 milioni annui imposto dalla società.

Dunque il nuovo Milan è pronto ad una rivoluzione per rilanciare le proprie ambizioni che ormai da parecchi anni sono lontane anni luce dai tempi d’oro.