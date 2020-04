Calciomercato Milan: piace un centrocampista olandese

Il Milan della prossima stagione ha in progetto di acquistare parecchi giovani e di prospettiva, ma ovviamente qualche eccezione sarà fatta perchè almeno due-tre calciatori di esperienza fanno sempre comodo per far crescere gli altri ovviamente a patto di non superare i 2.5 milioni annui di ingaggio imposto dalla società.

In queste ultime ore sono uscite dei rumors di mercato che vorrebbero il club rossonero su un centrocampista olandese attualmente in Ligue 1 con l’Olympique Marsiglia e che già ha giocato nel campionato italiano con la Roma.

Calciomercato Milan, ecco il giocatore

Il nome del centrocampista corrisponde al nome di Kevin Strootman che sarebbe acquistato con la formula del prestito con diritto di riscatto, il classe 1990 ha giocato cinque stagioni con la Roma anche se ha durante la permanenza nella capitale subì la lesione al legamento crociato anteriore con successiva nuova ricaduta che gli fece saltare parecchi mesi di stagione.

Il rapporto tra l’olandese e il club francese ormai sembra arrivato alla conclusione visto che dopo una prima stagione trascorsa sempre tra gli undici titolari, in questa lo spazio per Strootman è diminuito e per non perdere il posto con la Nazionale Orange in vista dei prossimi campionati europei in programma nell’estate 2021, sarebbe disposto anche a tagliarsi lo stipendio (attualmente di 4,5 milioni a stagione) pur di giocare con più continuità.

Anche il club francese sarebbe propenso a cederlo in prestito con diritto di riscatto come detto precedentemente perchè si andrebbe a liberare di un alto ingaggio (il giocatore guadagna 4,5 milioni a stagione); va anche ricordato che la sua valutazione è scesa sensibilmente nell’ultimo anno (8 milioni stima Transfermarkt) e dunque motivo in più per il Milan di partire all’assalto dell’olandese che rappresenterebbe un’ottimo acquisto in vista delle partenze ormai certe di Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura, anche perchè un centrocampista che abbina ottime doti d’impostazione con buone capacità nel recupero del pallone in questa squadra servirebbe come il pane.