Calciomercato Milan: piace un difensore della Bundesliga

Il Milan della stagione 2020-21 subirà l’ennesima rivoluzione tecnica a cominciare dalla panchina con il presumibile arrivo dell’allenatore tedesco Ralf Rangnick. Sicuramente il reparto difensivo è quello dove ci sono più incertezze con Mateo Musacchio e Simon Kjaer che potrebbero partire, mentre la situazione per il capitano Alessio Romagnoli ancora in alto mare perchè bisognerà vedere se prolungherà il contratto che scade nel 2022, se non dovesse arrivare il prolungamento a quel punto anche lui rischierebbe seriamente di andare via.

Calciomercato Milan, ecco il difensore che piace

La società rossonera per non rimanere impreparata si sta muovendo per cercare di trovare difensori giovani ma allo stesso tempo di buon livello e uno di questi è sicuramente il classe ’99 Evan N’Dicka dell’Eintracht Francoforte per cui si sta sondando il terreno. Il giocatore francese di origine camerunense è considerato uno dei maggiori prospetti giovani della Bundesliga, il suo ruolo abituale è quello di centrale, ma quando serve può giocare anche come terzino sinistro e sarebbe l’ideale per una difesa a quattro. Il ventunenne mancino è cresciuto nelle giovanili dell’Auxerre e sono due anni che gioca con l’Eintracht con buoni risultati. Il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 25 milioni, ma i rossoneri potrebbe avere un canale preferenziale nell’acquisto del giocatore visto i rapporti già incanalati con il club tedesco per lo scambio di prestiti tra André Silva-Rebic.