Calciomercato Milik: per il polacco la Juventus vuole inserire 3 contropartite

In questi ultimi giorni l’interesse da parte della Juventus per l’attaccante del Napoli Arkadiusz Milik si fa sempre più serio, con il polacco che andrebbe a prendere il posto dell’argentino Gonzalo Higuain destinato a partire visto che il prossimo anno andrà in scadenza di contratto e il club bianconero non intende rinnovarlo. Anche il club partenopeo ormai ha intenzione di lasciar partire il suo giocatore per lo stesso motivo il che renderebbe meno complicata questa operazione dato dal fatto la Juventus vorrebbe inserire tre contropartite, di cui una piace moltissimo al tecnico azzurro Gennaro Gattuso.

Milik, le tre contropartite

Il giocatore di cui stiamo parlando, corrisponde al nome di Federico Bernardeschi che con il Napoli potrebbe trovare più spazio e giocarsi una maglia da titolare per i prossimi europei, che ricordiamo si disputeranno nell’estate del 2021; il classe ’94 in questi due campionato a Torino è andato a molto a corrente alternata soprattutto in questa stagione dove ha giocato poco senza segnare mai in campionato e dunque per lui potrebbe essere un’ottima opportunità.

Oltre a Bernardeschi gli altri nomi sono il difensore Daniele Rugani che ha sempre meno spazio, basti pensare che in questo torneo nonostante l’assenza per sei mesi di Giorgio Chiellini ha giocato solamente tre gare, e l’argentino Cristian Romero attualmente al Genoa ma che a giugno tornerà alla base per fine prestito e che rispetto agli altri due ha un costo e un ingaggio decisamente inferiori.