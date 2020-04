Calciomercato Napoli: al via il casting per l’esterno offensivo

Il Napoli ha cominciato il casting per l’esterno offensivo che sicuramente acquisterà nel prossimo calciomercato vista la partenza dello spagnolo Josè Maria Callejon in scadenza di contratto e quella molto probabile del messicano Hirving Lozano (il Siviglia è su di lui).

Calciomercato Napoli, i quattro calciatori monitorati

Sono quattro i giocatori che si stanno seguendo dal club partenopeo : il nome più caldo è quello del francese naturalizzato ivoriano Jeremie Boga, attualmente al Sassuolo e reduce da un’ottima stagione con la squadra neroverde (24 presenze e 8 reti), anche se per l’esterno classe ’97 ci sarà da battere la forte concorrenza dell’Inter.

Altro calciatore seguito è il nazionale brasiliano ventiquattrenne Everton Soares da sei stagioni al Gremio dove ha realizzato 54 reti in 225 presenze complessive e che vorrebbe provare un’esperienza in un club europeo, il Milan provò ad acquistarlo nella scorsa stagione ma alla fine non se ne fece niente.

Andando avanti altro nome importante è l’ex giocatore classe ’93 della Lazio Felipe Anderson, il brasiliano da due stagioni al West Ham (57 presenze e 11 gol) sarebbe contento di ritornare a giocare nel campionato italiano dove nelle sue stagioni a Roma, dopo un inizio difficoltoso, era esploso con ottime prestazioni con reti e assist importanti.

Infine c’è il kosovaro con cittadinanza albanese Milot Rashica, del Werder Brema (in due stagioni e mezzo 55 presenze e 17 reti) che tra tutti i nomi fatti, il classe ’96 è quello che economicamente costerebbe di meno, vista la posizione di classifica della sua squadra che rischia seriamente di retrocedere.