Calciomercato Roma: nel mirino un esterno del Liverpool

Calciomercato Roma: torna d’attualitá il nome di Shaqiri

Xherdan Shaqiri é il nome nuovo in ottica calciomercato Roma. Il calciatore svizzero, attualmente in forza al Liverpool, ha deluso le aspettative dei reds e durante la prossima sessione potrebbe fare le valigie per lasciare Anfield.

Arrivato a Liverpool nell’estate del 2018 su esplicita richiesta di Klopp, Shaqiri ha vissuto due stagioni a fasi alterne. Durante la prima si é rivelato un ottimo rincalzo, contando 24 presenze e sei reti messe a referto in campionato. Particolarmente significativa la doppietta messa a segno contro il Manchester United, gara decisa partendo dalla panchina. Quest’anno, invece, il duo spazio é stato alquanto ridotto con appena sei presenze all’attivo, di cui una sola da titolare, per un totale di 174 minuti complessivi in campo.

Tenuto conto di queste difficoltá la Roma aveva provato ad acquistarlo in prestito durante la sessione invernale del mercato, ricevendo però un “no” secco da parte di club e giocatori. La sua situazione non è però migliorata ed ecco perché potrebbe aprirsi un nuovo spiraglio durante la prossima finestra di mercato.

Calciomercato Roma: colpo Shaqiri? Ci sarebbero due ostacoli

Come scrive il sito Calciomercato.com l’approdo di Shaqiri alla Roma sarebbe tutt’altro che scontato a causa di due motivi specifici.

Innanzitutto la concorrenza di club esteri come CSKA e Siviglia che sarebbero entrambi sulle tracce dello svizzero. I russi, guidati dal magnate Giner, hanno sicuramente un potere economico maggiore rispetto alla diretta concorrenza, ma potrebbero scontare la scarsa competitivitá del campionato. Il Siviglia, invece, cerca un giocatore duttile da poter inserire in una trequarti giá forte dei vari Suso, Ocampos, Vazquez e Navas.

La Roma in tal senso potrebbe trovare in Shaqiri l’erede perfetto dei partenti Pastore e Mkhitaryan, con quest’ultimo che potrebbe tornare all’Arsenal il prossimo 30 giugno.

Altro capitolo spinoso é rappresentato dalle cifre del possibile affare. Shaqiri percepisce complessivamente sei milioni di euro annui tra ingaggio e contratti di sponsorizzazione, una cifra ben al di sopra degli standard giallorossi.

Il calciomercato Roma vive comunque giorni di fermento: Petrachi proverá davvero a riportare Shaqiri in Italia dopo la sua esperienza all’Inter datata 2015?