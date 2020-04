Calciomercato Roma: si cerca il sostituto del partente Smalling

La Roma sta cominciando a cercare il sostituto del partente Chris Smalling che non sarà riscattato dal Manchester United visto che il club inglese chiede circa 28 milioni di euro cifra giudicata troppo alta dal club giallorosso per un giocatore classe ’89 e soprattutto dopo il mancato arrivo dell’americano Dan Friedkin che avrebbe portato maggiore disponibilità economica. In questo momento a Smalling gli interessamenti non mancano visto che oltre alla Juventus, piace anche a Tottenham ed Everton.

Calciomercato Roma, i possibili sostituti

Per la sostituzione del difensore d’Oltremanica il ds Gianluca Petrachi sta guardando ancora l’Inghilterra e in cima alla lista ci sarebbe il belga Jan Vertonghen del Tottenham che a fine stagione si libererà a parametro zero in quanto non ha trovato l’accordo con la sua società anche perchè da quando è arrivato in panchina Josè Mourinho il suo spazio è diminuito e il suo stipendio sarebbe uguale a quello di Smalling (tre milioni ). Sarebbe un ottimo acquisto per il tecnico Paulo Fonseca visto che il classe ’87 oltre ad avere molto esperienza internazionale (è il primatista di presenze della nazionale belga con 118) è molto versatile in grado di fargli ricoprire più ruoli tra difesa e centrocampo.

Oltre a Vertonghen si sta seguendo il croato Dejan Lovren del Liverpool che la scorsa estate era stato in ballottaggio proprio con Smalling, il contratto del classe ’89 scade nel 2021 e dunque potrebbe essere acquistato a costo contenuto; occhio anche al difensore Sokratis Papastathopoulos (anche a lui scade il contratto il prossimo anno) con il greco che vorrebbe cambiare aria dopo le due stagioni all’Arsenal trascorse tra alti e bassi. Altri due giocatori papabili per l’approdo in giallorosso sono il trentenne Nicolas Nkoulou del Torino ma in questo caso i rapporti tesi con il presidente dei granata Urbano Cairo rendono difficile questa trattativa e il classe ’96 del Lipsia Lukas Klostermann che in realtà in Bundesliga gioca da terzino destro ma può ricoprire il ruolo di centrale senza problemi.