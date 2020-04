Cristiano Ronaldo: a che punto siamo?

Uno degli acquisti più importanti dell’ultimo decennio è stato quello di Cristiano Ronaldo. Non è una questione di cifre, il suo cartellino è sì costato 100 milioni, ma in realtà sono prezzi che ci avevano già abituato prima della sua partenza da Madrid. La vera questione è che la Juventus ha dichiarato definitiva guerra alle grandi di Europa per la coppa dalle grandi orecchie. Cristiano Ronaldo alla Juve ha anche significato che l’Italia è sempre più sulla via del ritorno al tavolo delle grandi: la serie A si attrezza sempre più per tenere il passo.

Il suo arrivo ha fatto sognare agli juventini la Champions League, ma di vittoria ancora non se ne parla. Lo scorso anno i bianconeri si sono visti soffiare la qualificazione alle semifinali dal loro attuale centrale di difesa Matthijs de Ligt. Questa stagione sembra essere quella buona, con big come il Liverpool e il Tottenham eliminate ed altre in difficoltà, la Juventus e Cristiano Ronaldo sognano in grande. Ciononostante, aldilà del rallentamento dei tempi dovuti al virus, la Juve si troverà comunque a dover recuperare un gol al Lione, negli ottavi della massima competizione europea.

La possibilità che la Champions sfugga ancora è abbastanza concreta e questo pone un interrogativo molto serio sull’operato complessivo di CR7. I numeri non si discutono, sia chiaro. Nella sua prima stagione ha segnato 21 gol e ha realizzato 8 assist in Serie A, al momento, con 12 possibili partite da giocare nella massima serie, ha già pareggiato i conti con sè stesso in fatto di gol, in totale, con 53 partite i gol ammontano a 42. In Champions ha lavorato discretamente in questa stagione, con 2 gol e un assist in 7 presenze. Lo scorso anno ha presenziato in 9 occasioni nella competizione che ha vinto 5 volte, mettendo a segno 6 gol e 2 assist.

Insomma sui numeri tutto ok, ma in quanto a obbiettivi centrati? In realtà sono stati ben pochi in Italia. Certo, la Juve ha vinto il campionato, ma non c’era forse bisogno di Cristiano Ronaldo per questo. Per non parlare dei fallimenti Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

Viene da chiedersi quali siano le intenzioni del campione portoghese. Cosa c’è nel suo futuro? L’età conta poco, è acclarato, con giocatori di questo calibro ha poco senso parlarne (si vedano le 38 candeline spente da Zlatan Ibrahimovic). Da contratto, Cristiano Ronaldo dovrebbe rimanere un altra stagione (almeno) a Torino, dove si porta a casa 30 milioni l’anno. Finirà il suo contratto per ritentare l’assalto alla Champions, o forse per riconfermarsi dopo averla vinta? C’è forse un’altra destinazione che a Cristiano Ronaldo piacerebbe provare ? E se sì, quale?