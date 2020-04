Cristiano Ronaldo: possibile ritorno di fiamma del Real Madrid

Cristiano Ronaldo, il Real Madrid ci riprova?

Sono passati quasi due anni da quando Cristiano Ronaldo decise di sorprendere tutti e lasciò il Real Madrid per accasarsi alla Juventus. Un trasferimnto epocale che, almeno per un’estate, aveva restituito alla Serie A il centro di tutte le attenzioni. Con l’acquisto del portoghese la Juventus era convinta di poter dare un serio assalto alla Champions League, ma la Coppa dalle “grandi orecchie” è sfuggita lo scorso anno a causa del sorprendente Ajax di De Ligt e De Jong. A fine stagione Ronaldo aveva dichiarato di voler restare alla Juventus e onorare il proprio contratto (in scadenza nel 2022). Eppure alcune fonti spagnole parlano di un possibile ritorno del fenomeno portoghese al Real Madrid. A scriverlo è stato El Mundo deportivo, periodico di fede blaugrana, che spiega come Florentino Perez sia rimasto in ottimi rapporti con Cristiano Ronaldo e vorrebbe riportarlo al Bernabeu per affiancarlo ad altri campioni più giovani come potrebbero essere Mbappè ed Halaand.

Cristiano Ronaldo-rea Madrid: le cifre del possibile affare

Come riporta il quotidiano spagnolo il Real Madrid potrebbe strappare Ronaldo alla Juventus per una cifra pari a circa 60 milioni. Si tratta ovviamente di cifre ipotetiche che devono trovare ancora conferme. La Juventus, a suo tempo, lo pagò complessivamente circa 112 milioni, ma sulla valutazione peserebbe ora la crisi provocata dall’emergenza Coronavirus e, ovviamente, un’età che ormai ha toccato la soglia dei 35. Nei giorni scorsi El Mundo Deportivo ha lanciato un sondaggio rivolto ai propri lettori: “vorreste nuovamente Ronaldo al Real Madrid?“. Le risposte sono state in prevalenza dei tifosi di fede madridista, con un 56% di “sì” a fronte di un 44% di “no”. Ciò a testimonianza del forte legame che intercorre ancora tra il fuoriclasse portoghese e la platea del Bernabeu. D’altronde 9 anni di militanza, conditi da ben 15 trofei, di cui 3 Champions consecutive, non si possono dimenticare facilmente.

Cristiano Ronaldo al Real Madrid: le parole di Josè Fonte

A confermare quanto si è detto ci hha pensato anche Josè Fonte, difensore portoghese del Lille che con Ronaldo ha vinto l’Europeo nel 2016. Il centrale ha rivelato un retroscena sul suo amico e compagno di Nazionale ai microfoni di TalkSport:

“So che ama Madrid, è normale che sia così, si tratta pur sempre di uno dei club più grandi al mondo. Lì al Real ha ancora tanti amici e ha sempre lasciato una porta aperta. Non mi sorprenderei se tornasse a Madrid”.