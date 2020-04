Koulibaly e Allan potrebbero dire addio alla maglia azzurra. Cristiano Giuntoli ai microfoni di Sky Sport confessa la situazione dei due calciatori: “Non avremo problemi a trovare chi mette un sacco di soldi”. Il Ds del Napoli scongiura un calciomercato aperto per 5 mesi, infatti secondo Giuntoli: “Mercato aperto 5 mesi probabilmente sarebbe necessario per noi, ma sarebbe contro l’etica del campionato, coi calciatori che avrebbero la testa altrove e non al campo”.

Koulibaly e Allan non sono più incedibili

Per il senegalese e il brasiliano questa è probabilmente l’ultima stagione allo Stadio San Paolo. Koulibaly arrivato a Napoli nel 2014 con la casacca dei partenopei vanta un bottino di 233 presenze, 10 gol e una Supercoppa Italiana vinta nel 2014. Il suo attuale valore di mercato si aggira intorno ai 70 milioni di euro (la valutazione del roccioso difensore è calata a causa delle ultime prestazioni giocate sottotono – ndr).

Allan è in totale rotta con la società dopo la rivolta di novembre contro il presidente De Laurentiis e le successive multe. Il brasiliano è stato acquistato dal Napoli nel 2015 e con la casacca azzurra ha disputato 209 partite e realizzato 9 gol. L’ultima stagione di basso profilo ha fatto precipitare il suo valore di mercato ma Giuntoli potrebbe comunque piazzarlo per una cifra non inferiore ai 40 milioni di euro.

Giuntoli parla dei rinnovi di Gattuso e Milik

Giuntoli è cauto sul rinnovo dell’allenatore Gennaro Gattuso: “Non parliamo di rinnovi al momento, stiamo molto bene con lui, sta facendo un grandissimo lavoro, perché non continuare? Ma non ci siamo seduti al tavolo ancora”. Il Ds parla poi della situazione legata al rinnovo di Milik: “Vogliamo tenerlo, è molto importante, stiamo trattando il rinnovo con il suo entourage e c’è ancora tempo per prolungare”. Successivamente il dirigente partenopeo smentisce offerte ufficiali per il Milik.

Nessuna parola sui contratti di Mertens e Callejon in scadenza a fine stagione.

Il mercato in entrata del Napoli

Giuntoli chiude la porta a Icardi con un laconico: “Non possiamo permettercelo”. Il Direttore sportivo spende delle buone parole per i nuovi acquisti del Napoli: “Petagna è già in doppia cifra e pensiamo possa fare molto bene da noi; Rrahmani ha un piede importante, fa uscire bene la palla da dietro e l’abbiamo preso per questo”.

Nel frattempo Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, svela a Radio Kiss Kiss un interesse del Napoli sul giovane calciatore Samuele Ricci: “A gennaio io e Giuntoli abbiamo fatto qualche battuta”.

Il nuovo acquisto del Napoli potrebbe essere Lozano, Cristiano Giuntoli spera in un rilancio e difende a spada tratta il messicano: “È un patrimonio del Napoli e in futuro farà vedere cosa sa fare”.