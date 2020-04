Mentre si aspetta di sapere quale sarà il destino della Serie A, il calciomercato continua ad andare avanti. La Juventus inizia a muoversi in vista della nuova stagione e uno degli obiettivi è trovare un centrocampista che rafforzi il reparto. Secondo il Mundo Deportivo, il club bianconero ha puntato Dani Ceballos centrocampista classe ’96 del Real Madrid e attualmente in prestito all’Arsenal. Il giocatore iberico questa estate farà ritorno a Madrid, anche se la squadra londinese vorrebbe trattenerlo. Ceballos, però, non sembra destinato a vestire la maglia dei Merengues, infatti sempre come riporta il Mundo Deportivo, il giocatore non rientrerebbe nei piani di Zidan e quindi sarebbe disposto a cedere il centrocampista, anche per fare cassa.

Per il giocatore si aprirà una vera e propria asta, con Valencia e Betis che hanno chiesto informazioni su di lui, quest’ultima sarebbe pronta a riabbracciare il giocatore dopo il suo addio nel 2017. Alla Juventus piace molto e vorrebbe Ceballos a titolo definitivo, non in prestito, e sarebbe pronta ad offrirgli un contratto di 4-5 milioni di euro netti a stagione. Il Real Madrid valuta il giocatore iberico 40 milioni di euro, ma non è da escludere un ribasso del prezzo causato dall’emergenza Coronavirus. La Juventus è alla finestra, pronta ad affondare il colpo, aspettando di capire come si muoveranno anche i Gunners.