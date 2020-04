Il Napoli difficilmente riuscirà a trattenere Kalidou Koulibaly. Dopo il primo sondaggio del Paris Saint-Germain, il difensore senegalese è finito nell’orbita del Manchester United. Il club inglese è pronto a fare follie per il perno della retroguardia azzurra. In una recente intervista per Sky Sport, Cristiano Giuntoli ha rivelato che Koulibaly non è incedibile e che ci sono diverse squadre disposte a pagare cifre astronomiche per il cartellino del calciatore.

I Possibili sostituti di Koulibaly

Il primo nome sul taccuino di De Laurentiis è Malanga Sarr, difensore del Nizza. Nazionale francese, alto 185 cm, per fisionomia e stile di gioco ricorda molto Koulibaly. Il valore del giovane calciatore di 21 anni è intorno ai 16 milioni di euro.

Altro giovane profilo interessante seguito dal Napoli, è Robin Koch. Il difensore tedesco classe 1996, può giocare sia come centrale che come mediano. Grazie al buon rendimento con la maglia del Friburgo, si è guadagnato la convocazione con la Germania. Il suo valore attuale è 14,50 milioni di euro.

Jan Vertonghen è sicuramente il miglior sostituto di Koulibaly per quanto riguarda l’esperienza in campo internazionale. Il roccioso difensore è in scadenza con il Tottenham e i partenopei potrebbero assicurarsi le prestazioni del calciatore senza sborsare un centesimo. Oltre a dover battere una lunga concorrenza, l’età avanzata di Vertonghen (32 anni -ndr) e l’alto ingaggio (attualmente guadagna 3 milioni di sterline all’anno – ndr), rendono complicata la trattativa.

Una soluzione di ripiego per gli azzurri, è quella di puntare su Rick Karsdorp. Il giocatore del Feynoord attualmente in prestito alla Roma, è si un terzino destro ma può senza troppi problemi adattarsi al ruolo di centrale. Anche in questo caso, l’età e l’ingaggio del difensore, rendono difficile la conclusione positiva dell’affare.