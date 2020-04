Mertens, quale futuro? Rinnovo col Napoli lontano

Mertens, sempre piú lontanovil rinnovo con il Napoli

Quale futuro attende Dries Mertens? L’attaccante belga, ormai a Napoli da piú di sei anni, sembra deciso a cambiare aria. Il suo contratto va in scadenza il prossimo 30 giugno e sia lui che la societá non sono arrivati ad un accordo per prolungarne la durata.

Il tema rinnovi é stato di estrema urgenza durante tutto l’anno in casa partenopea, e diversi senatori hanno avuto conflitti con il Presidente Aurelio De Laurentiis che ha svolto un po’ il ruolo di “padre padrone” nel corso di tutta la vicenda.

Qualche mese fa, infatti, i destini di Mertens e Callejòn erano stati accostati alla Cina, e il patron azzurro commentò le voci invitando i suoi calciatori ad accettare il Sol levante se avessero voluto fare “una vita di m…”. Durante questi mesi le posizioni si erano ravvicinate, tanto che Mertens sembrava disosto a rinnovare, ma ora, come scrive il quotidiano Tuttosport, il belga potrebbe essere attratto dalle lusinghe di altri club.

Mertens: Monaco e Chelsea sulle sue tracce, ma lui preferirebbe l’Inter

Secondo il quotidiano sportivo piemontese, sulle tracce del belga ci sarebbero da tempo Chelsea e Monaco. I blues avrebbero già intrapreso i primi contatti con l’entourage e sarebbero una destinazione che il belga gradirebbe, ma non si tratterebbe di una priorità. I monagaschi pagherebbero invece il fatto di giocare nella Ligue 1 francese, un campionato ritenuto poco competitivo dallo stesso Mertens.

Occhio allora all’Inter. Di un possibile interessamento da parte della squadra di Antonio Conte si era parlato già lo scorso gennaio, ma poi non se n’è fatto più nulla. Secondo Tuttosport i nerazzurri avrebbero individuato nel belga l’erede perfetto di Alexis Sanchez che, complice alcuni infortuni, non ha reso secondo le aspettative e non verrà riscattato dal Manchester United. In alternativa Mertens potrebbe riempire lo spazio lasciato vacante da Lautaro Martinez, ma in quel caso non sarebbe l’unico acquisto in attacco. Il belga avrebbe già informato il proprio entourage di voler trasferirsi a Milano, e sembra allontanarsi sempre di più da Napoli. Resta ancora da decifrare quale sarà il suo futuro.