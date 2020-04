“Smalling sempre più lontano da Roma”. Questa è l’ultima notizia rilanciata dal tabloid inglese The Sun. Nonostante la volontà di Smalling di rimanere nella Capitale, l’emergenza Coronavirus ha cambiato i piani della società giallorossa, diretta verso una difficoltà finanziaria. Il difensore classe ’89, arrivato in prestito la scorsa estate dal Manchester United, ha disputato un buona stagione fino allo stop forzato e vorrebbe rimanere a Roma, inoltre il manager dello United Solskjaer è rimasto impressionato dal suo rendimento in Serie A e vorrebbe riportarlo in Inghilterra. Infatti come afferma il The Sun: “Sappiamo tutti che a Chris piacerebbe restare in Italia. Trovare un accordo poteva anche andare bene a tutti, ma adesso la situazione finanziaria è molto cambiata, la Roma ha molte nuove cose da considerare e in più Solskjaer è rimasto sorpreso dall’ottimo rendimento del giocatore in Serie A”.

Come accordato dalla Roma e Manchester United, il riscatto di Smalling sarebbe dovuto essere di circa 28 milioni di euro, una cifra che nella situazione che stiamo vivendo risulta difficile da rispettare per la società giallorossa. Il problema, quindi, è di tipo economico, in quanto la Roma vorrebbe puntare sul giocatore, Smalling vorrebbe rimanere in Italia e lo United è disposto a cedere il giocatore, bisogna solo trovare un accordo.