Valori calciomercato, top 20: cambia la classifica a causa della crisi provocata dal Coronavirus

Gli effetti del Coronavirus si sono fatti sentire anche sul calcio: in tutto il mondo, ormai, lo sport è fermo e non si ha nessuna certezza che esso possa ripartire nel giro dei prossimi mesi. Questo stop porta con sé anche una crisi economica che toccherà ogni squadra del pianeta e i prezzi di mercato dei singoli giocatori subiranno un calo abbastanza sostanzioso. Il portale tedesco Transfermarkt ha tagliato i valori di mercato per un totale di 9,2 miliardi di euro: il taglio sarà nell’ordine del 20% (10% per i nati dal 1998 in poi). Il fondatore di Transfermarkt, Matthias Seidel ha dichiarato: “Gli indici di borsa sono crollati, numerosi club potrebbero essere minacciati di insolvenza e lo stato di incertezza che regna sovrano ha portato a bloccare tutti i piani di mercato. Allo stato attuale è difficile prevedere un innalzamento dei prezzi di trasferimento come successo negli ultimi anni. Anche se è probabile che continuino ad esserci degli outlier verso l’alto, riteniamo che sia comunque necessaria una reazione da parte nostra in tal senso”.

Leggiamo insieme la nuova classifica.

Valori calciomercato, top 20: Sancho supera Messi in clasifica

20. Eden Hazard (attaccante, Real Madrid): 80 milioni di €. – Valore precedente: 100 milioni di €.

19. Jan Oblak (portiere, Atletico Madrid): 80 milioni di €. – Valore precedente: 100 milioni di €.

18. Paul Pogba (centrocampista, Manchester United): 80 milioni di €. – Valore precedente: 100 milioni di €.

17. Virgil van Dijk (difensore, Liverpool): 80 milioni di €. – Valore precedente: 100 milioni di €.

16. Leroy Sané (attaccante, Manchester City): 80 milioni di €. – Valore precedent: 100 milioni di €.

15. N’Golo Kanté (centrocampista, Chelsea): 80 milioni di €. – Valore precedente: 100 milioni di €.

14. Bernardo Silva (attaccante, Manchester City): 80 milioni di €. – Valore precedente: 100 milioni di €.

13. Kai Havertz (centrocampista, Bayer Leverkusen): 81 milioni di €. – Valore precedente: 90 milioni di €.

12. João Félix (attaccante, Atletico Madrid): 81 milioni di €. – Valore precedente: 90 milioni di €.

11. Antoine Griezmann (attaccante, Barcellona): 96 milioni di €. – Valore precedente: 120 milioni di €.

10. Trent Alexander-Arnold (difensore, Liverpool): 99 milioni di €. – Valore precedente: 110 milioni di €.

9. Lionel Messi (attaccante, Barcellona): 112 milioni di €. – Valore precedente: 140 milioni di €.

8. Jadon Sancho (attaccante, Borussia Dortmund): 117 milioni di €. – Valore precedente: 130 milioni di €.

7. Kevin De Bruyne (centrocampista, Manchester City): 120 milioni di €. – Valore precedente: 150 milioni di €.

6. Harry Kane (attaccante, Tottenham): 120 milioni di €. – Valore precedente: 150 milioni di €.

5. Mohamed Salah (attaccante, Liverpool): 120 milioni di €. – Valore precedente: 150 milioni di €.

4. Sadio Mané (attaccante, Liverpool): 120 milioni di €. – Valore precedente: 150 milioni di €.

3. Neymar (attaccante, PSG): 128 milioni di €. – Valore precedente: 160 milioni di €.

2. Raheem Sterling (attaccante, Manchester City): 128 milioni di €. – Valore precedente: 160 milioni di €.

1. Kylian Mbappé (attaccante, PSG): 180 milioni di €. – Valore precedente: 200 milioni di €.