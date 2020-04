Da sempre il pupillo di Marotta e Conte, Arturo Vidal è pronto a lasciare il Barcellona e vestire la maglia neroazzurra. Il cileno, come rivelato fa Fox Sports avrebbe comunicato la sua decisione: no all’offerta della Cina, vuole ritornare in Italia e riabbracciare Antonio Conte, l’allenatore che l’ha reso grande nella Juventus. Vidal ha il contratto in scadenza con il Barcellona il 30 Giugno 2021 e ha già annunciato alla società blaugrana di non voler rimanere in Spagna e di voler tornare in Italia per una nuova esperienza.

L’Inter da tempo prova a prendere il giocatore cileno, ma il club catalano ha sempre messo il veto sul centrocampista, respingendo al mittente ogni tipo di offerta. A gennaio la squadra catalana ha rifiutato l’offerta dell’Inter, ritenuta troppo bassa per il giocatore. La situazione ora è diversa, la volontà di Vidal è quella di andare via, ha rifiutato offerte faraoniche dalla Cina e gli rimane soltanto un anno di contratto, questo porterebbe il Barcellona a cedere finalmente il giocatore. L’Inter in questo caso avrebbe, quindi, più di una corsia di preferenza, in quanto il giocatore potrebbe ritrovare vecchie conoscenze della sua esperienza bianconera, come Antonio Conte e Giuseppe Marotta, che stravedono per lui.

La notizia è stata rilanciata da molti quotidiani spagnoli che danno per certa la partenza di Vidal alla volta di Milano, sponda Inter. Non escludono, inoltre, che nell’affare non possa entrare uno degli obiettivi del Barcellona, ovvero Lautaro Martinez, che tanto piace alla società e anche a Luis Suarez, come ha affermato in un’intervista di recente.