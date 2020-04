Zeki Celik: il futuro sulla fascia del Milan?

L’alta concorrenza sulla fascia destra del Milan, con Calabria e Conti che sembrano essere troppo da gestire insieme, ecco che si torna ad affacciare prepotentemente il nome di Zeki Celik, terzino destro del Lille. Il classe ’97 di proprietà potrebbe rappresentare una valida alternativa a chi dei due terzini del Milan rimarrà in rossonero dopo la prossima sessione di calciomercato. Il difensore turco rientra anche nei parametri del rinnovamento che avrebbe in mente Ivan Gazidis, l’AD del Milan: basso costo di cartellino e di ingaggio, futuribile e di talento. Un profilo che sarebbe gradito anche a Rangnick, probabile tecnico della prossima stagione del Diavolo.

Questo interesse, riportato da Tuttosport e Milan News, apre degli scenari di trattativa più ampio, con uno fra Calabria e Conti che dovrebbe lasciare, come detto. Ma quale dei due? Il classe 1996 ex primavera rossonera rappresenta la vittoria di un settore giovanile che negli anni ha prodotto gioielli come Donnarumma, De Sciglio, Cutrone e Locatelli, mentre c’è la sensazione che l’ex Atalanta non abbia mai davvero avuto la possibilità di esprimersi in rossonero. Conti è stato scelto più volte in tandem con Theo Hernandez negli ultimi mesi prima della pausa forzata. Insomma, la lotta è aperta e nel mentre la dirigenza del Milan pensa a Zeki Celik.