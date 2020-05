Calciomercato Inter: trattativa partita per un difensore italiano

L’Inter, in attesa di sapere se il campionato potrà ripartire, sta cercando di rinforzare la difesa in vista della prossima stagione e Giuseppe Marotta vuole regalare al tecnico Antonio Conte un difensore che al tecnico piace moltissimo, ovvero Armando Izzo del Torino.

Calciomercato Inter, Izzo primo obiettivo per la difesa

Il classe ’92 lo scorso campionato è stato uno dei migliori giocatori per rendimento del reparto arretrato della Serie A, conquistando anche la Nazionale azzurra debuttando il 26 marzo 2019 (Italia-Liechtenstein 6-0); quest’anno invece Izzo ha risentito della brutta stagione della squadra granata con prestazioni in chiaro-scuro, ma il club nerazzurro ci punta molto soprattutto perchè già conosce alla perfezione il modulo della difesa a tre che utilizzava il suo ex allenatore Walter Mazzarri poi esonerato lo scorso febbraio, ma anche è molto bravo nei contrasti e nell’anticipo sugli avversari e con Stefan De Vrij e Milan Skriniar formerebbe un terzetto molto interessante.

Marotta si è già messo al lavoro intavolando la trattativa proponendo al club granata due giocatori, ovvero il centrocampista Roberto Gagliardini e l’attaccante Andrea Pinamonti con ques’ultimo però legato contrattualmente al Genoa (titolo temporaneo con obbligo di trasformazione del prestito in cessione definitiva) e dunque probabile che verrà dato in prestito.

Armando Izzo, le sue migliore giocate