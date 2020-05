Giungono clamorose indiscrezioni in merito al calciomercato Juventus in vista della prossima stagione: stando a quanto riferito dal quotidiano piemontese “Tuttosport”, i campioni d’Italia sarebbero pronti a dare vita a un’incredibile girandola di scambi con il Barcellona, interessato ai profili di alcuni giocatori in forza alla “Vecchia Signora”. La prima, chiacchierata trattativa è quella che dovrebbe/potrebbe condurre Miralem Pjanic in Catalogna e Arthur a Torino, con il bosniaco che avrebbe già ceduto di fronte alle lusinghe della compagine blaugrana, trovando addirittura un accordo contrattuale con quest’ultima. Un dettaglio che, se confermato, permetterebbe ai bianconeri di allungare le mani sul centrocampista 23enne brasiliano.

Calciomercato Juventus: gli altri possibili affari con il Barcellona

Questo, tuttavia, sarebbe soltanto il primo di una lunga serie di “baratti” fra piemontesi e iberici, entrambi pronti a un restyling della difesa, a cominciare dalle fasce: il tempo di Mattia De Sciglio all’ombra della Mole Antonelliana sembrerebbe finito e il terzino piace molto dalle parti del Camp Nou. Ecco dunque che “Madama” potrebbe arrivare senza difficoltà a Nelson Semedo (più complicata l’opzione Sergi Roberto). Al centro, invece, il club sabaudo non ha mai visto scemare la sua ammirazione nei confronti dell’ex Tolosa Todibo, che potrebbe essere acquistato “spedendo” in Spagna uno tra Daniele Rugani e Cristian Romero, attualmente in prestito al Genoa. Infine, discorsi avviati anche per il passaggio alla Juventus del difensore classe 1999 Ronald Araujo, con Stephy Mavididi, oggi al Dijon, pronto a compiere il percorso inverso.