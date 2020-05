Calciomercato Juventus: il sogno di Paratici gioca in Premier League

Il grande obiettivo della Juventus acquistare un grande attaccante che possa sostituire l’argentino Gonzalo Higuain che ormai sembra destinato a fine stagione a fare le valige, visto che il club bianconero non ha nessuna intenzione di prolungargli il contratto che scadrà il prossimo anno.

Calciomercato Juventus, ecco il sogno di Paratici

Il sogno del ds Fabio Paratici è un attaccante brasiliano che gioca in Premier League corrispondente al nome di Gabriel Jesus del Manchester City, grande talento naturale e ancora molto giovane (ha solo 23 anni). Il suo acquisto sarebbe un vero e proprio crack anche se questa operazione non sembra affatto facile, in primis perchè il tecnico spagnolo Pep Guardiola non se ne vorrebbe privare vista la sua importanza nel gioco offensivo dei Citizens e secondo perchè il club inglese eventualmente se alla fine decidesse per una cessione chiederebbe una cifra intorno ai 90 milioni.

L’attaccante brasiliano nei tre anni al City ha realizzato 63 reti (13 in Champion League) in 139 presenze, e considerato che davanti a lui ha un mostro sacro come il Kun Aguero non sono poche, ma anche con la sua nazionale negli ultimi tempi è diventato uno dei punti fermi (18 reti fino ad ora) partendo spesso e volentieri titolare.

La Juventus dovrebbe fare uno sforzo economico non indifferente, l’idea sarebbe quella di inserire nella trattativa il connazionale Douglas Costa anche se non basterebbe per avvicinare la cifra, ma sarebbe comunque un buon inizio, con la rimanenza che potrebbe essere messa nel piatto con la cessione di Higuain e di qualche altro giocatore sulla via di partenza.

Diciamo che per ora si tratta solo di un sogno, sperando che nelle prossime settimane non sia più tale.