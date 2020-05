Calciomercato Juventus: Paratici punta un difensore del Barcellona

La stagione calcistica attuale non conosce ancora la sua effettiva data di conclusione, eppure proseguono frenetiche le indiscrezioni connesse alle trattative in Europa, con nuovi sviluppi in merito al calciomercato Juventus. I bianconeri, in particolare, sarebbero in contatto con il Barcellona per dare vita ad uno scambio interessante e no, non si tratta di Pjanic-Arthur, opzione sicuramente percorribile, anche alla luce di quanto rimbalzato in queste ore dalla Catalogna, con il bosniaco che avrebbe già accettato il trasferimento in landa iberica e con i blaugrana che non paiono essere troppo preoccupati di perdere il loro giovane centrocampista brasiliano, che sbarcherebbe così alla corte di Maurizio Sarri. I nomi coinvolti, questa volta, sono altri…

Calciomercato Juventus: un difensore dalla Spagna a Torino?

Stando a quanto riferito dal portale “SerieBNews.com”, Fabio Paratici si starebbe muovendo con decisione per portare alla Continassa sin dalla prossima finestra di calciomercato il difensore classe 1999 Ronald Araujo, attualmente in forza al Barcellona B, ma già da tempo in orbita prima squadra. Un prospetto interessante e di sicuro avvenire, per il quale la “Vecchia Signora” è pronta a privarsi del cartellino della punta Stephy Mavididi, nei mesi scorsi trasferitosi dall’Under 23 zebrata ai francesi del Dijon con la formula del prestito. Il calciomercato Juventus non si ferma mai…