Calciomercato Lazio: Tare a caccia di un centrocampista del Chelsea

Mentre la Lazio si è tornata ad allenare anche se solo a livello individuale, il ds Igli Tare sta scandagliando come al solito il mercato internazionale per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione che vedrà i biancocelesti presumibilmente impegnati in Champions League.

Calciomercato Lazio, obiettivo centrocampista

In queste ultime ore è uscito un nome importante per il centrocampo, ovvero l’inglese di guyanesi Ruben Loftus-Cheek, al Chelsea dal 2014 eccezion fatta per una stagione disputata al Crystal Palace in prestito. Il classe ’96 in orbita anche nella nazionale inglese con la quale ha partecipato al Mondiale 2018 ( quattro presenze per lui), è un giocatore dal fisico importante (191 cm x 83 kg), molto duttile perchè oltre ad avere spiccate doti offensive, all’occorrenza viene schierato anche più dietro per fare l’incontrista; molto bravo anche nel gioco aereo e abile nell’inserirsi negli spazi. Purtroppo nel maggio scorso durante un’amichevole contro la squadra americana dei New England Revolution in preparazione della finale di Europa League (vinta 4-1 contro i connazionali dell’Arsenal) Loftus-Cheek ha subito la rottura del tendine d’Achille che ha costretto il centrocampista a saltare tutta la prima parte di stagione, tornandosi ad allenare solamente a fine gennaio e ottenendo la prima convocazione da mister Frank Lampard il 22 febbraio, prima dell’inizio della pandemia. Ovviamente la lunga inattività non è un punto a favore, ma data la giovane età, ha tutto il tempo per recuperare il tempo perduto.

Il suo cartellino ha un prezzo accessibile (20 milioni) ma la Lazio potrebbe anche ottenere uno sconto, visto il lungo infortunio occorsogli; sicuramente nelle prossime settimane se ne saprà di più, ma quello dell’inglese potrebbe essere veramente un ottimo acquisto.

Loftus-Cheek, le migliore giocate