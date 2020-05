Calciomercato Lazio: un big biancoceleste annuncia il rinnovo fino al 2025

In casa Lazio proseguono le buone notizie e quella di oggi vede uno dei big della rosa biancoceleste, ovvero lo spagnolo Luis Alberto, annunciare il rinnovo di contratto fino al 2025 che firmerà nei prossimi giorni.

Calciomercato Lazio, un rinnovo importante

La conferma che era già nell’aria dalla scorse settimane, è avvenuto durante un’intervista Instagram con il giornalista spagnolo Javier Bautista; ecco le sue parole a riguardo: “Fino al 2025 rimarrò qui. Gli tolgo il posto a Inzaghi “.

Dunque il Siviglia che voleva riportare il classe ’92 a casa dovrà virare su un altro centrocampista; quest’anno l’iberico fino al momento dello stop del campionato per l’emergenza Coronavirus, era stato uno dei pilastri del formazione di mister Simone Inzaghi, con prestazioni quasi sempre ottime, condite tra l’altro di 12 assist e 4 gol i 25 presenze tutte da titolare.

Ricordiamo che proprio ieri Luis Alberto insieme al suo compagno di squadra Ciro Immobile era stato autore di un bellissimo gesto scendendo in campo per beneficenza per mettendo all’asta la sua maglia biancoceleste in favore dell’ospedale INMI Lazzaro Spallanzani.

Ora risolto il rinnovo di contratto, il centrocampista in attesa di sapere come tutti se la stagione potrà essere portata a termine, da mercoledì 6 maggio tornerà ad allenarsi dopo quasi due mesi al centro di Formello in maniera individuale.

Luis Alberto, gli highlights