Calciomercato Napoli: Everton del Gremio più di una semplice idea

Manca ancora molto tempo all’inizio del calciomercato, eppure le voci su possibili trasferimenti ci tengono compagnia tutti i giorni. In casa Napoli, il ds Giuntoli è a lavoro per regalare un nuovo esterno a Gennaro Gattuso: tra i tanti nomi che sono sul taccuino di Giuntoli, è spuntato quello di Everton del Gremio. Il brasiliano classe ’96 ha fatto già vedere ottime cose in patria ed è stato cercato più volte dal Milan: il suo prezzo si aggira sui 30 milioni di euro.

Calciomercato Napoli: Everton prenderà il posto di Callejon?

Come già detto in precedenza, il Napoli è alla ricerca di un esterno offensivo, vista la partenza di José Callejon a fine stagione: lo spagnolo ex Real Madrid non ha rinnovato il contratto e andrà via a parametro zero. Oltre a Callejon, anche Hirving Lozano potrebbe lasciare Napoli e, quindi, la società partenopea potrebbe affondare il colpo su diversi giocatori. Per sostituire Callejon, si sono fatti tanti nomi nel corso delle ultime settimane: su tutti c’è quello di Jeremie Boga del Sassuolo, giocatore per il quale Giuntoli ha già pronta un’offerta di 20 milioni di euro; negli ultimi giorni, è venuto fuori anche il nome di Everton, giocatore classe ’96 del Gremio. Sia Boga, sia Everton ricoprono il ruolo di ala sinistra, ma possono occupare diversi slot nel tridente offensivo di mister Gattuso.