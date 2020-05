Calciomercato Napoli: se parte Mertens, pronta l’offerta per Azmoun

Il calcio è fermo ormai da due mesi, ma il calciomercato non si ferma mai. In casa Napoli, la situazione rinnovo Dries Mertens non sembra risolversi: il belga non ha ancora accettato la proposta offertagli dalla società e un addio a fine stagione non è da escludere. Sull’attaccante classe ’87 ci sono tanti club, tra cui Chelsea, Inter e Milan. Anche l’altro bomber partenopeo, Arkadiusz Milik, è al centro di tante voci di calciomercato che lo vedono lontano da Napoli (e vicino alla Juventus). Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, non si vuole far trovare impreparato e sta già sondando i possibili sostituti in caso di addio di uno dei due attaccanti partenopei (o addirittura entrambi): oltre al norvegese Alexander Sorloth, continua il corteggiamento per l’attaccante iraniano dello Zenit San Pietroburgo, Sardar Azmoun.

Calciomercato Napoli: Azmoun sarà il dopo Mertens?

L’accordo per il rinnovo di Dries Mertens (contratto in scadenza a fine stagione) sembrava esser stato raggiunto a fine marzo, ma la situazione Coronavirus ha bloccato la trattativa. Nel frattempo, Mertens ha ricevuto offerte importanti (ultima quella del Milan) e quella propostagli dal Napoli non sembra averlo soddisfatto abbastanza. Se partirà Mertens, chi sarà a sostituirlo? Il nome in cima alla lista di Cristiano Giuntoli è quello di Sardar Azmoun.

Sardar Azmoun, attaccante classe ’95, ha fatto vedere grandi cose in Russia e con la nazionale iraniana: nelle Premier Liga ha collezionato 162 presenze con le maglie di Rubin Kazan, Rostov e Zenit San Pietroburgo, trovando 52 reti e 26 assist; con l’Iran sono 32 i gol in 50 presenze. Azmoun (soprannominato il Messi iraniano in patria) è un attaccante molto rapido ed efficace nei dribbling, dotato di una grande tecnica, ottima elevazione (grazie anche ai suoi 186 centimetri) e bravissimo nell’attaccare gli spazi. Giocatore anche molto generoso: oltre ad essere molto abile nel pressing offensivo, spesso lo si trova all’alteza della linea difensiva per aiutare i compagni di squadra in fase di ripiegamento.

Il Napoli lo sta osservando da tempo e il ds Giuntoli ha avviato i primi contatti con il suo entourage e con lo Zenit: c’è stata un’apertura da parte del giocatore che gradirebbe la destinazione. Lo Zenit ha informato il Napoli che non svenderà il suo gioiello: la società russa chiede almeno 15 milioni per Azmoun. Giuntoli proverà ad abbassare la cifra a 12 milioni di euro, inserendo qualche bonus per soddisfare lo Zenit. C’è solo un piccolo problema: Azmoun possiede solo il passaporto iraniano e, quindi, si dovrà liberare un slot da extracomunitario. L’indiziato numero uno (oltre a Ghoulam e Lozano), per lasciare libero lo slot, è l’attaccante brasiliano Leandrinho, nel Napoli dal 2017 ma con zero presenze all’attivo con la maglia azzurra. Il Napoli dovrà combattere contro tanti club che sono pronti ad investire su Azmoun (West Ham e Atletico Madrid su tutte), ma Giuntoli è pronto a muoversi d’anticipo per non far partire l’asta per il talento iraniano.

Tutto dipenderà da Dries Mertens: se il belga deciderà di non rinnovare il contratto che lo legherebbe al Napoli per altre due stagione, la società partenopea sarà prontoa a investire tutto su Sardar Azmoun.