Inter, Vidal ancora nel mirino. Ma occhio a una nuova concorrente

L’Inter torna in pressing su Arturo Vidal. Il cileno, 33 anni, ha giocato in Italia con la maglia della Juventus e già da un paio d’anni sembra destinato a tornare nella nostra Serie A. L’accostamento all’Inter non è affatto casuale, dato che sia sulla panchina che ai piani dirigenziali si trovano delle personalità che Arturo conosce molto bene. Si tratta di Antonio Conte e Beppe Marotta che furono due figure-chiave tanto nell’approdo del calciatore in Italia quanto nella sua crescita tattica e definitiva esplosione.

Inter, centrocampista cercasi: rispunta Vidal

Arturo Vidal potrebbe essere uno dei ritorni di fiamma di quest’estate interista. Il cileno, 33 anni, ritroverebbe in nerazzurro Antonio Conte e Beppe Marotta due delle figure più importanti nel suo approdo e percorso di crescita qui in Italia. Una trattativa, quella tra Vidal e l’Inter, che si era protratta già la scorsa estate quando, appena arrivato sulla panchina nerazzurra, il mister leccese indicò in lui uno degli obiettivi primari per la sua nuova squadra. Alla fine Marotta non riuscì a trovare la giusta intesa col Barcellona, ma l’interesse è rimasto più vivo che mai e, come scrive Tuttosport, potrebbe ravvivarsi a fine stagione.

L’Inter è infatti in cerca di un elemento che possa rinfoltire il suo centrocampo e sta vagliando (sempre secondo le fonti) diverse opzioni tra cui Pogba e Milinkovic-savic. Due profili dalle casratteristiche molto simili e che lasciano intendere come Conte stia cercando un profilo completo sia in attacco che difesa per aggiungere quantità e qualità al reparto. Resta il fatto che entrambi hanno dei costi proibitivi. Pogba difficilmente verrà ceduto per una cifra sotto i 100 milioni (e ha un ingaggio da 20), mentre Milinkovic-Savic è uno dei pezzi più pregiati della scuderia di Lotito e difficilmente lascerà Roma per una somma al di sotto della tripla cifra. Ecco che Vidal potrebbe dunque rappresentare l’alternativa low-cost per incrementare lo spessore della meiana nerazzurra. 33 anni, il suo contratto col Barcellona scade nel 2021 e potrebbe dunque partire per una cifra tra i 35 e i 40 milioni. Non bisogna poi dimenticare il fatto che Inter e Barcellona potrebbero sedersi allo stesso tavolo per parlare di Lautaro Martinez e che dunque il cileno potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per l’argentino.

Occhio alla concorrenza del Newcastle

Ma l’Inter non sarebbe il solo club interessato a Vidal. secondo “El Mundo Deportivo” anche il Newcastle potrebbe tentare l’assalto per il trentatreenne. Il club londinese è alle prese con un passaggio di proprietà che potrebbe consegnare la squadra nelle mani del principe arabo Bin Salman e, con lui, dovrebbe dare vita ad un nuovo (e vincente) progetto tecnico. I nomi che circolano per ciò che riguarda la panchina sono quelli di Pochettino e Allegri mentre, per quanto riguarda gli acquisti, oltre ai nomi di Ter-Stegen e Koulibaly sarebbe spuntato anche quello del “guerrero”. Quale sarà il suo futuro? L’Inter osserva attentamente gli sviluppi ed è pronta a sfidare la concorrenza estera.