Agnelli e Paratici, in tempi non sospetti, avevano promesso altri colpi in “stile Cristiano Ronaldo”, ovvero giocatori che, oltre ad essere funzionali al progetto tecnico, permettano alla Juventus di fare il salto di qualità anche a livello di brand e di marketing: in quest’ottica entra, ad esempio, l’acquisto di Matthijs De Ligt della scorsa estate. Se, però, la squadra bianconera vuole davvero mettersi sullo stesso piano degli altri top club europei, servirebbe ancora un colpo ad effetto, un uomo che sabbia spostare definitivamente gli equilibri anche a livello mediatico.

Neymar, nuove indiscrezioni

Attualmente, nel mondo sono essenzialmente tre i giocatori che hanno un peso specifico maggiore anche a livello di brand: CR7, Messi e Neymar. Cristiano è gia a Torino, Messi difficilmente si sposterà mai da Barcellona, tantomeno per andare a giocare col suo acerrimo rivale portoghese: resta, dunque, O’Ney. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Don Diario, la Juve starebbe provato un nuovo avvicinamento al fenomeno brasiliano, dopo l’approccio tentato la scorsa estate. L’operazione è certamente complessa, non c’è dubbio: Neymar al momento guadagna più di Ronaldo alla Juventus, ben 36.8 milioni di euro, e la dirigenza bianconera dovrebbe ovviamente chiedergli di abbassarsi un po’ l’ingaggio. Da tempo immemore ormai, però, girano voci sull’infelicità del campione brasiliano al PSG, e sembra che davvero se ne voglia andare: si parla spesso di Barcellona e della nostalgia per la città, ma adesso ci sarebbe un nuovo inserimento della Juve. I termini della trattativa prevederebbero l’inserimento di una contropartita gradita ai parigini, che possa abbassare la valutazione di Neymar: il prescelto potrebbe essere Dybala, che tanto piace alla dirigenza francese. Ovviamente, servirebbe anche un corposo conguaglio in favore del PSG, per convincere Leonardo ed Al-Khelaifi; per convincere l’ex Barcellona, invece, la Vecchia Signora si può sempre giocare la carta CR7, con cui il verdeoro sarebbe ovviamente felicissimo di giocare e con il quale formerebbe un coppia letteralmente da sogno.