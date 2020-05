Juventus, rivoluzione a centrocampo: Arthur e Tonali IN – Pjanic e Rabiot OUT. E su Pogba…

I campionati italiani ed esteri sono ancora fermi per l’emergenza Covid-19 ma i club sono sempre in “movimento” per preparare acquisti e cessioni importanti che dovranno tenere conto della crisi economica causata dal virus, e quindi, si prospettano delle operazioni che a volte possono essere “creative” come ammesso dal ds della Juventus Fabio Paratici qualche giorno fa:

“Penso che dovremo essere creativi e flessibili sul mercato. L’NBA è un modello con tanti scambi da cui potremo prendere spunto”.

Questa posizione è confermata dai movimenti della Juventus, che messe le mani su Milik, il giocatore infatti è già stato convinto ed ha trovato un accordo con la squadra torinese e nel caso bisognerà accontentare il Napoli, che però non vuole perdere il giocatore a parametro zero nell’estate del 2021, i prossimi sforzi saranno concentrati nel rinforzare il centrocampo.

Il primo nome è quello di Sandro Tonali, talento del Brescia che ha compiuto 20 anni ieri, e con il quale c’è già un accordo di base. La Juve osserva questo giocatore da circa due anni, e nell’ultima stagione ha cercato l’affondo sia con l’entourage del giocatore sia con le Rondinelle. La concorrenza è spietata, ma sebbene i club esteri si siano arresi, Paris Saint Germain e Barcellona hanno infatti capito che il giocatore rimarrà in Italia, il pressing dell’Inter è forte e non vuole concedere un Kulusevski-bis alla Vecchia Signora.

Il talento santangiolino è affascinato dal progetto Juventus e dalla possibilità di giocare con Cristiano Ronaldo. La morsa dei bianconeri si fa sempre più stringente, ed a meno di eventuali sorprese, il giocatore sceglierà la squadra campione d’italia.

Non è l’unico colpo a centrocampo fiutato da Paratici, infatti, la trattativa tra Barcellona e Juventus per uno scambio Arthur-Pjanic è ben impostata, e nella giornata di ieri, è arrivato il benestare del bosniaco al progetto blaugrana. L’unico tassello da completare è l’accordo con il giocatore brasiliano, ma nelle prossime settimane la Juve cercherà di strappare il sì del giocatore. In alternativa, il Barcellona ha proposto Arturo Vidal e Ivan Rakitic come contropartita, ma entrambi i giocatori non scaldano la società bianconera.

Secondo voci interne alla Juventus filtra ottimismo sulla possibilità di arrivare ad Arthur, scaricato dal Barça alla ricerca di una plusvalenza per far fronte alle problematiche economiche.

Oltre a Miralem Pjanic, tra i giocatori che potrebbero lasciare la Juventus c’è anche Adrien Rabiot, cercato da alcuni club della Premier League come Everton e Manchester United. I bianconeri non vorrebbero privarsi dell’ex PSG ma l’ingaggio da 7 milioni annui e i continui ammiccamenti tra l’entourage del giocatore ed altri club, potrebbero convincere la Juve a privarsene dopo solamente una stagione.

A proposito di Manchester United, bisogna inevitabilmente ricollegarsi a Paul Pogba, un giocatore che la Juventus non ha mai nascosto di voler riportare a casa, ma che è bloccata dinnanzi all’ingaggio proibitivo che ha fatto desistere anche il Real Madrid dall’acquistare il francese.

Fonti interne bianconere dicono che il ritorno non si concretizzerà, a meno che, il giocatore non decida di tagliarsi lo stipendio e che i Red Devils non aprano alla possibilità di inserire delle contropartite per abbassare la valutazione di 100 milioni circa. In tal caso proprio Rabiot e Douglas Costa potrebbero essere le pedine inserite come contropartita.

Il calciomercato “creativo” della Juventus continua a prendere forma, ma tra una pennellata ed un’altra, i bianconeri pensano ad una sostanziale rivoluzione in mezzo al campo.