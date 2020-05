L’Atalanta guarda in casa Roma: i giallorossi chiedono un clamoroso scambio

L’Atalanta è entrata con pieno diritto nel novero delle grandi del calcio italiano. I bergamaschi giocano ad alto livello da due anni e la scorsa stagione hanno ottenuto la loro prima storica qualificazione in Champions League. La Dea, inoltre, in quest’annata anche nella massima competizione sta facendo benissimo avendo strappato il pass ai quarti di finale dopo aver eliminato il Valencia agli ottavi. In campionato, invece, sono nuovamente quarti con tre punti di vantaggio sulla Roma e con una partita interna contro il Sassuolo da recuperare. Il club vuole essere ulteriormente competitivo e per questo Percassi è alla ricerca di rinforzi funzionali per il progetto. Il nome nuovo finito nel mirino è quello di Cengiz Under.

La richiesta della Roma – La Roma non reputa incedibile Cengiz Under ma la valutazione dell’attaccante turco è importante, almeno intorno ai 25 milioni di euro. Una cifra importante ma i capitolini vorrebbero chiedere all’Atalanta un clamoroso scambio. Fonseca, infatti, sogna Josip Ilicic, fuoriclasse sloveno autore di un poker nel ritorno degli ottavi di champions contro il Valencia. Non mancano le alternative, visto che al club di Pallotta piacciono anche Castagne e Caldara. Con l’inserimento di uno dei due cartellini e un conguaglio economico da 15 milioni di euro potrebbe portare alla fumata bianca e al trasferimento a Bergamo dello stesso Under.