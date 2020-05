Napoli: pronto un maxi-rinnovo per Di Lorenzo

Il neo-papà Giovanni Di Lorenzo è pronto a tornare ad allenarsi: il Napoli è già tornato a Castelvolturno, ma la società partenopea ha concesso un giorno di permesso al ragazzo per stare vicino a sua moglie Clarissa e la loro bambina Azzurra, nata sabato 9 maggio. Ma le buone notizie non finiscono qui per lui: secondo il Corriere dello Sport, il presidente De Laurentiis vuole blindare il classe ’93, offrendogli un maxi-rinnovo di contratto .

Di Lorenzo-Napoli: pronto il rinnovo per scacciare via le sirene inglesi

Giovanni Di Lorenzo è arrivato al Napoli dall’Empoli la scorsa estate e con la maglia azzurra ha dimostrato di essere uno dei migliori terzini italiani in circolazione, conquistando anche la chiamata di Roberto Mancini in Nazionale. Titolare inamovibile sia in campionato che in Champions League, il terzino ex Empoli ha messo a segno anche due reti in Serie A: oltre all’importantissimo gol del 3-3 contro la Juventus all’Allianz Stadium, Di Lorenzo ha segnato anche la rete del 2-0 contro il Torino del 29 febbraio, l’ultimo gol del Napoli prima dello stop del campionato. Da ricordare anche le due ottime prestazioni contro i campioni d’Europa del Liverpool e la buona gara contro il Barcellona di Leo Messi in Champions League.

Questa stagione da sogno ha attirato l’attenzione di alcuni top club europei: su tutti c’è il Manchester United che non ha mai nascosto l’interesse per il terzino italiano. Ma il presidente De Laurentiis lo considera incedibile ed è pronto a offrirgli un rinnovo di contratto e un aumento dell’ingaggio: il contratto, in scadenza nel 2024, sarà prolungato fino al 2025 e l’ingaggio, che oggi è pari a 1,2 milioni lordi, potrebbe salire fino a 2 milioni netti. Questa proposta molto importante conferma quanto il Napoli creda nelle qualità del ragazzo: De Laurentiis vuole blindare Giovanni Di Lorenzo.