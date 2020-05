Napoli: quale sarà il futuro di Kalidou Koulibaly?

Difensore roccioso, a tratti insuperabile, Kalidou Koulibaly ha fatto in questi anni le fortune del Napoli garantendo la solidità difensiva che ha permesso al club partenopeo di stabilizzarsi a certi livelli nel campionato italiano, mantenendo un ruolo attivo di anti Juventus. Fu proprio il centrale senegalese a segnare il gol vittoria a Torino, nel 2018, che permise al Napoli di riaprire momentaneamente il campionato ad una settimana dal tracollo successivo di Firenze. In questa stagione Koulibaly non è riuscito a mantenere i suoi standard abitudinari complice anche una situazione di squadra non propriamente stabile soprattutto nella gestione Ancelotti.

Le voci di mercato

Nonostante una stagione non all’altezza il difensore senegalese rimane acquisto ambito da parte di molti club europei divisi principalmente tra Premier e Ligue 1. Secondo transfermarket il valore del giocatore è di 56 mln, Aurelio De Laurentiis sembrerebbe chiederne almeno 100, ma l’emergenza coronavirus potrebbe rimescolare le carte. A queste cifre possono ambire solo pochi club nel panorama calcistico europeo. La Gazzetta dello Sport prova a tracciare un identikit delle squadre interessate a Koulibaly. In territorio francese l’unica squadra interessata al difensore sembrerebbe essere il Paris Saint Germain impegnato nella ricerca di un sostituto valido al brasiliano Thiago Silva vista l’età del difensore brasiliano. In Inghilterra, invece, la rosa delle squadre è leggermente più ampia. Leggermente indietro rispetto alle altre troviamo il Newcastle che sta pensando sempre più in grande viste le voci su il cambio di proprietà che riguardano il club. In posizione più privilegiata rispetto al club bianconero troviamo i Red Devils, che potrebbero raggiungere cifre importanti considerando anche l’obiettivo di vendere Pogba, e il Liverpool di Klopp. Un approdo di Kalidou Koulibaly ad Anfield garantirebbe un reparto difensivo non male con Van Dijk e soci, un aggiunta di spessore tecnico non male per il club campione d’europa in carica e leader incontrastato in Premier League.

Il futuro di Koulibaly è ancora tutto da scrivere diviso tra il Napoli e squadre che vorrebbero acquisire, a peso d’oro, il difensore. De Laurentiis aspetta richieste che siano conformi a quella che è la domanda. Intanto domani il Napoli prova a ripartire a Castel Volturno, per il resto c’è ancora tempo.